I fan di GTA 6 hanno creato una mappa basata sul gameplay trapelato

Se sei un fan di Grand Theft Auto, hai quasi sicuramente visto l’enorme perdita di gioco di GTA 6 avvenuta di recente. Più di 90 videoclip hanno confermato i doppi protagonisti del gioco, uno dei quali è la prima protagonista femminile della serie. Alcuni fan si sono anche presi la responsabilità di spulciare ogni video e cercare di ricostruire come potrebbe potenzialmente apparire la mappa di gioco.

L’account dei fan di Grand Theft Auto @ChurchofGta ha messo insieme i pezzi e condiviso la creazione su Twitter. Se fai clic per una visualizzazione migliore, vedrai il terreno disegnato con linee verdi e le strade principali in nero. I punti di riferimento visti nelle clip di gioco come l’aeroporto, l’ippodromo e lo stadio sportivo sono stati collocati nelle loro posizioni approssimative. Potresti anche notare l’isola fallica al confine meridionale della mappa: è una mossa molto Rockstar. Anche l’ulteriore gruppo di isole nell’angolo sud-est è piuttosto intrigante.