I fan di Genshin Impact sono scontenti delle ultime fughe di notizie sui cambiamenti di Scaramouche

Scaramouche è probabilmente uno degli NPC più popolari in Genshin Impact al momento, in qualità di uno degli Araldo, ed è uno dei personaggi più subdoli finora. Attraverso le brevi interazioni che abbiamo avuto con Scaramouche, sembra essere uno dei personaggi più palesemente antagonisti del gioco. Inoltre, il suo aspetto suggerisce che sarebbe stato un personaggio Electro una volta reso giocabile. Tuttavia, le ultime perdite di Genshin Impact indicano il contrario e alcuni fan non sono contenti. Nota: in arrivo pesanti potenziali spoiler.

Il leaker @hxg_diluc ha indicato che Scaramouche avrebbe ricevuto un cambiamento di elemento e di personalità alla conclusione della storia di Sumeru. Presumibilmente, Scaramouche perderà la vista ed entrerà invece in un’illusione permanente (lo stato di combattimento del boss di Tartaglia è lui che usa un’illusione). Inoltre, questa illusione avrà l’elemento “Anemo”. Scaramouche riceverà anche alcuni cambiamenti di personalità.

Non ha una visione e non ha il potere di Electro dopo la riprogettazione. L’unica opzione che ha è usare un’illusione, capisci? — 🍁(Aspettando Sumeru) (@hxg_diluc) 18 luglio 2022

Queste fughe di notizie indicano anche che lo Scaramouche che abbiamo visto finora non sarà giocabile, ma la sua forma alternativa. Questa forma alternativa ha un nome separato chiamato “Wanderer” e sarà effettivamente un nuovo personaggio. Queste fughe di notizie potrebbero anche indicare che Scaramouche diventerà meno antagonista o riceverà una sorta di “arco di redenzione” nonostante sia inizialmente un cattivo.

Sebbene queste perdite inizialmente suonino discutibili, il leaker affidabile @Ubatcha sembra confermare che parti della fuga di notizie siano accurate. In un tweet di follow-up, Ubatcha ha criticato la base di fan per aver reagito negativamente senza nemmeno vedere come si comporterà il personaggio, affermando che aspetterebbero di vedere come andrà a finire nel gioco.

Scaramouche è stato considerato un futuro personaggio giocabile per un po’ di tempo, ma queste fughe di notizie potrebbero smentire queste ipotesi. Indipendentemente da ciò, la versione 3.0 potrebbe portare alcune nuove informazioni sul destino di Scaramouche, quindi dovremo tenere d’occhio da vicino per vedere come Sumeru gestisce il personaggio di Scaramouche.