I fan di Genshin Impact reagiscono alle ultime perdite di patch

Una nuova ondata di fughe di notizie emerse mercoledì sera ha rivelato informazioni sulla prossima patch 3.0, che porterà nel gioco la regione di Sumeru, ispirata a Dendro. La patch è una via d’uscita: non ha ancora una data di rilascio, ma il tipico programma di rilascio indica che potrebbe essere intorno al 24 agosto. Tuttavia, i fan stanno già reagendo alle nuove fughe di contenuti con le critiche che gli sviluppatori hanno nascosto di nuovo personaggi.

Genshin Impact ha una solida comunità di leak che condivide i dettagli sugli aggiornamenti prima che vengano lanciati. (Ad esempio, l’ultimo set di nuovi personaggi, Yelan e Kuki Shinobu, è stato accuratamente divulgato da più account prima di essere ufficialmente rilasciato.) Diversi personaggi di questa prossima patch 3.0 sono trapelati, con credibilità variabile. Questi includono un rendering dell’arconte Dendro, Kusanali, che funge da leader della nuova regione. L’utente di Twitter Sagiri, che ha fatto trapelare l’immagine, ha affermato che “non è la versione finale”.

I fan hanno già risposto in modo critico alle immagini trapelate, con alcuni che affermano che i modelli dalla pelle chiara suggeriscono che i designer stanno imbiancando i personaggi di questa regione. Hoyoverse non ha confermato che Sumeru si basi su una specifica regione del mondo reale. Personaggi dentro Genshin Impact l’hanno descritta nel gioco come una terra di studiosi che ha sia deserti che foreste pluviali, quindi alcuni fan hanno teorizzato che potrebbe essere basata sulle culture del Medio Oriente e dell’Asia meridionale.

I fan hanno anche precedentemente criticato Genshin Impact per avere solo due personaggi dalla pelle visibilmente più scura: Xinyan e Kaeya. La fuga di notizie di mercoledì ha ispirato preoccupazioni simili. In una risposta alla fuga di notizie twittata, un utente ha scritto: “davvero… tutte le mie speranze per una milf marrone sono andate a favore di un ragazzo pallido”. Altre risposte sono solo clownerie sui design, oppure includono immagini scherzose come uno screenshot del White Album dei Beatles.

Polygon ha contattato Hoyoverse per confermare la veridicità delle fughe di notizie e per un commento su questo argomento. Aggiorneremo l’articolo se riceviamo commenti.

Alcuni fan hanno anche risposto condividendo i propri disegni dei personaggi che scuriscono le loro carnagioni.

Questo non lo è Genshin Impact Il primo incontro del fandom con le polemiche. Nel 2021, i fan hanno avviato un hashtag chiamato “#boycottgenshinimpact”, che ha spinto i membri della comunità a criticare l’azienda per aver presumibilmente utilizzato gli indigeni come modelli per i grugniti di Hilichurl.