I fan di Fortnite sperano in un felice crossover natalizio Die Hard

È la stagione delle vacanze e i fan di Fortnite hanno aperto con impazienza tutti i regali all’interno dell’ultimo capitolo del gioco, il capitolo 4. Anche se l’evento principale è qui e i giocatori possono entrare e godersi tutto ciò che è nuovo, non siamo troppo lontani dal prossimo evento festivo. Grazie a un recente tweet del Chief Creative Officer di Epic Games, Donald Mustard, i fan ipotizzano che durante l’evento festivo potrebbe verificarsi un crossover di Die Hard.

Mustard ha twittato oggi condividendo che Die Hard era il suo film di Natale preferito, mostrando un iconico calendario dell’avvento in cui il cattivo principale, Hans Gruber, interpretato dal defunto Alan Rickman, cade dalla torre Nakatomi alla fine del film.

“Incredibile regalo da uno dei miei migliori amici”, ha twittato Mustard. “E sì, imo è il miglior film di Natale di tutti i tempi.”

Niente di tutto ciò è una prova concreta che Die Hard si sarebbe fatto strada verso Fortnite, ma Mustard raramente twitta molto di qualcosa al di fuori degli argomenti relativi a Fortnite ultimamente. Tuttavia, c’è una forte probabilità che le skin di Die Hard dei personaggi principali, John McClane e Gruber, possano arrivare nel negozio di Fortnite insieme alle altre skin per eventi significativi e speciali per le vacanze che in genere compaiono.

McClane è già apparso in altri giochi battle royale, offerto come skin a tempo limitato per Call of Duty: Warzone durante la sesta stagione del gioco alla fine del 2021. Dato che è apparso prima, non sarebbe sorprendente vederlo, oltre ad altri Ricompense relative a Die Hard, che i giocatori possono guadagnare.

Per ora, non ci resta che speculare e riflettere sul tweet di Mustard. Ma speriamo che qualcosa del genere possa accadere e riceveremo un annuncio ufficiale man mano che ci avviciniamo all’evento principale.