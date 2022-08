I fan di Final Fantasy XVI chiedono un rilascio su Steam grazie all’aumento dei prezzi di PlayStation 5

Final Fantasy è il miglior franchise di giochi di ruolo in circolazione, a seconda di chi lo chiedi. I fan sono entusiasti della prossima versione principale, ma anche se Final Fantasy XVI dovrebbe arrivare il prossimo anno, ci sono alcune preoccupazioni sul fatto che sia un’esclusiva per PlayStation 5 al momento del lancio.

In particolare, l’aumento dei prezzi di PlayStation 5 recentemente annunciato sta attirando l’ira di alcuni fan di Final Fantasy in Giappone. Il prezzo non è in aumento in tutti i territori, ma il Giappone è una delle regioni interessate. A partire dal 15 settembre, il prezzo di PlayStation 5 aumenterà di ¥ 5.000, tasse escluse. Questo aumento è dovuto all’attuale tendenza dell’inflazione globale, secondo Sony.

Lo streamer giapponese @aitaikimochi (che ha fornito informazioni precedenti sullo stato di Final Fantasy XVI) ha sottolineato che il gioco è in trend a causa dell’aumento dei prezzi. L’aumento dei prezzi delle unità disco e delle console completamente digitali ha preoccupato le persone. La PlayStation 5 è già molto richiesta: abbinala a un prezzo più alto e avrai un gruppo di aspiranti proprietari preoccupati di non poter giocare al prossimo Final Fantasy.

FF16 è di tendenza in Giappone in questo momento a causa del fatto che molte persone stanno twittando che sono preoccupate che non saranno in grado di giocare a causa dell’elevata domanda di PS5 e dell’aumento del prezzo di circa 6.000 yen (il nuovo prezzo sarà di 60.478 yen per la versione CD e 49.478 yen per quella digitale) 😞 pic.twitter.com/9bt3auwdd7 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 25 agosto 2022

Di conseguenza, il PC come piattaforma era di tendenza anche in Giappone: alcuni fan chiedevano una versione Steam in modo da non rimanere bloccati senza una PlayStation 5. Final Fantasy XIV è attualmente annunciato solo per quella console, anche se un PC port non è fuori questione in futuro. Dopotutto, Final Fantasy VII Remake Intergrade è arrivato su Steam.

Per quanto riguarda il momento in cui Final Fantasy XVI verrà effettivamente lanciato, la data di uscita è ancora un po’ nebulosa. L’arrivo è previsto per l’estate 2023, ma questo lascia una finestra piuttosto ampia da luglio a settembre. Dovremo aspettare ulteriori informazioni da Square Enix su quello. Nel frattempo, uno dei produttori del gioco ha spiegato perché il gioco non è a turni o open world.