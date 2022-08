I fan di Destiny 2 trasformano le pistole del gioco in “ragazze anime carine”

Destiny 2 ha una comunità piuttosto creativa, ma probabilmente c’è da aspettarselo da uno dei migliori giochi free-to-play sul mercato. Tra le teorie dei fan sui boss dei raid e la creazione di Guardiani che assomiglino a Skeletor, c’è molto da divertirsi con lo sparatutto. Ora, un fan creativo ha iniziato a trasformare le famose pistole del gioco in “ragazze anime carine”.

L’utente di Reddit Fancymancer ha iniziato con un thread intitolato in modo umoristico “E se disegnassi le pistole di Destiny 2 come ragazze anime carine … Pfft, sarebbe ridicolo, perché qualcuno dovrebbe- oh dio non aspettare io.” La fan art assume molte forme e le armi antropomorfizzate sono perfettamente valide, anche se un po’ sciocche, come riconosce Fancymancer. Le loro prime due creazioni in quel filo sono per i cannoni portatili Thorn e Lumina. I loro rendering sembrano quasi gemelli: un guerriero alto, dai capelli bianchi con riflessi gialli e un fratello più basso, con cappuccio e accenti verdi.

Pochi giorni dopo, Fancymancer tornò con una versione di Telesto, un fucile a fusione con la reputazione di rompersi nel migliore dei modi. Questo disegno degno di un meme mostra una ragazza con i capelli viola scintillanti che probabilmente andrebbe d’accordo con D.Va di Overwatch. Fancymancer ci ha persino fornito una seconda versione del volto di Telesto, reagendo all’ennesimo problema causato dal suo omonimo.