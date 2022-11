I fan dei Pokémon sono in subbuglio per le prestazioni e le caratteristiche mancanti di Scarlet e Violet

La serie Pokémon è nota per non essere il videogioco tecnicamente più impegnativo del settore. Tuttavia, i giocatori non hanno la possibilità di giocare a Pokémon Scarlet e Violet e ci sono molti problemi con esso. I giocatori sono stufi delle prestazioni del gioco, del suo aspetto e dei limiti generali del gameplay, specialmente con la prima versione open world principale.

Oggi è il primo giorno di uscita ufficiale di Scarlet e Violet. Alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di giocarci in determinati fusi orari e gli streamer hanno mostrato varie forme del gameplay. Sfortunatamente, anche se Pokémon Scarlet and Violet è un gioco pubblicato da Nintendo, i limiti tecnici della console sembrano essere visibili e il gioco vacilla in diversi modi.

Imparentato: La comunità Pokémon esprime delusione per la mancanza di inclusività dell’acconciatura in Scarlet e Violet

I problemi includono prestazioni lente durante il viaggio, animazioni e attacchi di sfondo approssimativi, specialmente nelle città più grandi, edifici non esplorabili per la maggior parte del gioco, gameplay facile, mancanza di personalizzazione e molto altro. Un giocatore rammaricato di Scarlet e Violet condivide le sue preoccupazioni su Reddit in un thread intitolato “Enough is Enough”, insieme a molti altri che condividono l’intenzione di acquistare il gioco dopo un aggiornamento delle prestazioni.

Uno dei maggiori problemi espressi nelle recensioni di Scarlet e Violet erano i limiti tecnici del gioco. Questo continua a diffondersi nella community e possiamo vedere i problemi con il gioco quando facciamo fatica a scendere da una collina con un framerate affidabile.

The Pokémon Company è stata lenta nell’espandere il franchise in avanti, con il passo più grande che si è verificato con il gioco Pokémon Legends: Arceus, in cui catturare e trovare Pokémon allo stato selvatico non richiedeva battaglie e furtivamente era valido per catturarli. Molte di queste funzionalità più recenti sono presenti in Scarlet and Violet, ma il gioco sembra ancora vecchio di 10 anni e la grafica obsoleta condivisa su vari post sui social media racconta l’intera storia, che rimane la più grande debolezza di qualsiasi gioco Pokémon.

Ci piacerebbe che questo fosse un momento per The Pokémon Company per riflettere su come costruire la serie da qui. Le meccaniche di cattura e combattimento sembrano un passo nella giusta direzione, ma c’è molto di più da fare per la grafica e per far sembrare questi giochi come voci moderne.