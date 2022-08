I fan dei Pokémon scontenti delle modifiche apparentemente rimosse di Legends: Arceus QOL in Scarlet e Violet

Finora i fan dei Pokémon hanno avuto molto da festeggiare con Scarlet e Violet. Nuovi giocatori come Fidough e Cetitan stanno conquistando il cuore di molti allenatori, ma non tutto ciò che è stato mostrato per la prossima partita è stato accolto così calorosamente. Legends: Arceus ha migliorato molte cose per creare un ciclo di gioco più fluido e avvincente, ma sembra che alcune di queste modifiche siano state annullate per Scarlet e Violet.

Il membro del forum ResetEra Personablue ha aperto una discussione affrontando queste preoccupazioni. Sulla base degli ultimi trailer, sembra che quattro modifiche alla qualità della vita siano state ripristinate. I Pokémon potranno di nuovo imparare nuove mosse durante la battaglia e vedere i loro XP calcolati su uno schermo dopo; in Legends: Arceus, hanno imparato nuove mosse fuori dalla battaglia e hanno calcolato i PE in background. Arceus ti consente anche di selezionare un Pokémon e lanciare la tua Pokéball prima dell’inizio della battaglia, mentre Scarlet e Violet richiedono di imbatterti in un Pokémon sul campo per iniziare il combattimento. Infine, Arceus mostra il pieno contatto durante le mosse di attacco, ma Scarlet e Violet sono tornati al precedente stile di battaglia Spada e Scudo, che si basa molto sui menu.

Queste modifiche alla QOL generalmente hanno reso il ritmo di Arceus molto più veloce, cosa che sembra essere stata annullata per Scarlet e Violet. Dopo averli presentati ad altri membri di ResetEra e aver chiesto se sono delusi, Personablue ha scoperto di non essere i soli ad essere infelici. Molte risposte piangono la perdita delle modifiche apportate da Arceus.

Scarlet e Violet stanno apportando molti cambiamenti da soli. Oltre alle nuove varianti regionali di Paldean dei Pokémon esistenti, la nona generazione introduce anche la meccanica Terastallizza. Questo in realtà cambia il tipo di un Pokémon a metà battaglia, il che dovrebbe davvero scuotere le cose per la scena competitiva. I Pokémon Tera potenziati saranno anche disponibili per affrontarli con gli amici nei nuovi Tera Raid.

Abbiamo ancora qualche mese prima di poter provare tutte le novità. La data di uscita di Pokémon Scarlet e Violet è venerdì 18 novembre e uscirà esclusivamente su Nintendo Switch. Puoi ottenere un Pikachu di tipo Tera Flying riprendendo il gioco durante la finestra di lancio.