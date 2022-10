I doppiatori di Gotham Knights hanno scelto Batman, Harley Quinn e Batgirl

Gotham Knights è ora disponibile per tutti e l’elenco del cast dei doppiatori è stato rivelato con nuove voci dietro i ritratti di Batman, Harley Quinn e Batgirl.

L’accoglienza per Gotham Cavalieri è piuttosto misto in quanto attualmente ha un 69 su Metacritic. La nostra recensione gli dà un 8/10 a causa del suo vibrante mondo aperto, del fantastico quartetto e della sfilza di uova di Pasqua, ma alcuni hanno criticato le missioni ripetitive e il combattimento rispetto a Arkham.

Mentre ci sono molti che amano il gioco e molti che semplicemente pensano che vada bene, molti sembrano concordare sul fatto che la presentazione e le prestazioni siano per lo più superbe.

Elenco del cast dei doppiatori di Gotham Knights

Di seguito è riportato l’elenco del cast dei doppiatori Gotham Cavalieri:

Alfred Pennyworth – Gildart Jackson

Batman/Bruce Wayne – Michael Antonakos

Barbara Gordon/Batgirl – America Young

Clayface – Brian Keane

Dick Grayson/Nightwing – Christopher Sean

Jason Todd/Cappuccetto Rosso – Stephen Oyoung

Tim Drake-Robin – Sloane Morgan Siegel

Harley Quinn – Kari Wahlgren

Victor Fries – Donald Chang

Oswald Cobblepot/Pinguino – Elias Toufexis

Talia Al Ghul – Emily O’Brien

Jacob Kane – Tommie Earl Jenkins

Catherine Kane – Liz Burnette

Lucious Fox – Peter Jay Fernandez

Jada Thompkins – Keisha Castle-Hughes

Noor Rashid – Zehra Fazal

Arturo Rodriguez – Mateo d’Amato

Tutto quanto sopra viene per gentile concessione di IMDB.

Chi dà la voce a Batman?

Il doppiatore di Batman in Gotham Cavalieri è Michael Antonakos piuttosto che Kevin Conroy.

Kevin Conroy è la voce più iconica dietro il Cavaliere Oscuro grazie a Arkham giochi combinati con la serie animata e diversi film. Nel frattempo, questa è la prima uscita di Michael Antonakos come crociato incappucciato, ma potresti riconoscerlo da altri giochi come Assassin’s Creed Odissea dove ha doppiato Alessio.

Per quanto riguarda Harley Quinn, è doppiata da Kari Whalgren piuttosto che da Tara Strong. Kari Whalgren ha già fatto parte dei fumetti DC come Starfire, e anche lei ha fatto parte Rick e Morty e Kung Fu Panda.

Ashley Greene è stata la doppiatrice di Barbara Gordon in Cavaliere di Arkhamma in Gotham Cavalieri viene portata in vita da America Young. Questa è un’attrice che è apparsa in diversi prodotti Barbie.

