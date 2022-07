I documenti trapelati rivelano i piani degli sviluppatori Roblox per affrontare le restrizioni della censura cinese

Roblox è un fenomeno, che consente ai giocatori di creare i propri giochi con il suo ampio set di strumenti. Troverai praticamente tutto ciò che ti viene in mente su Roblox, dai giochi di dinosauri alle avventure anime. Gestire quel livello di contenuto creato dagli utenti può essere difficile per qualsiasi sviluppatore, ma nel portare Roblox in Cina nel 2021, la Roblox Corporation ha dovuto superare una serie completamente diversa di ostacoli alla censura.

Vice ha ottenuto una serie di documenti trapelati che ci danno uno sguardo dall’interno su com’era quel processo. Nel 2019, la Roblox Corporation ha annunciato l’intenzione di rilasciare il gioco in Cina, in collaborazione con il gigante dei giochi Tencent. Roblox alla fine sarebbe stato lanciato nell’estate del 2021 con il nome LuoBuLeSi, ma si è spento pochi mesi dopo. Guardando l’elenco delle restrizioni nei documenti, non c’è da stupirsi che non sia durato.

Sulla carta, queste restrizioni sembrano logiche. “Non deve manomettere fatti storici, eventi culturali e personaggi storici” e “Non deve incitare all’odio nazionale, promuovere la discriminazione etnica o minare l’unità nazionale” sono due elementi di spicco. Questi hanno senso da soli, ma quando provengono da un governo cinese che non riconosce un Taiwan indipendente e ha commesso atrocità contro il popolo uiguro, è facile vedere come queste regole rafforzerebbero semplicemente la presa di un governo corrotto sull’informazione.

Ciò ha portato Roblox a offrire server specifici per la Cina, relegando i giocatori nel paese in quegli hub. La società doveva anche raccogliere e autenticare i nomi dei giocatori e limitare il tempo dei giocatori a poche ore al giorno. Inoltre, i documenti mostrano che Roblox Corporation si aspettava che Tencent hackerasse il suo gioco, il che è piuttosto accusatorio a prescindere dalle abbondanti restrizioni.

Gli acquisti in-game sono stati rimborsati alla chiusura di LuoBuLeSi e i giocatori potrebbero ricevere bonus se verrà rilanciato in futuro. Questo è un grande se, anche se i documenti dicono che le due società rimangono impegnate a rendere Roblox un successo in Cina.