I dipendenti di Blizzard Albany QA sotto Activision Blizzard vincono il voto sindacale

I lavoratori del controllo qualità di Activision Blizzard presso lo studio Blizzard Albany dell’azienda nello stato di New York hanno votato venerdì a favore della formazione di un sindacato. È la seconda unione sotto Activision Blizzard, dopo il voto di Raven Software a maggio.

Il gruppo di circa 20 lavoratori QA, chiamato Game Workers Alliance Albany, ha ricevuto il via libera per votare a ottobre, dopodiché Activision Blizzard ha chiesto che le elezioni fossero ritardate per una revisione del consiglio. Mercoledì il National Labour Relations Board ha negato tale richiesta. Come con Raven Software, Activision Blizzard voleva che l’intero studio votasse sull’unione.

Gli addetti al controllo qualità di Blizzard Albany hanno votato in vista del conteggio, originariamente previsto per il 18 novembre ma ritardato a causa del maltempo: una bufera di neve. Venerdì sono arrivati ​​i risultati elettorali: 14 voti “sì” al sindacato, nessun voto contrario. C’erano 18 elettori ammissibili, ha detto l’NLRB, con tre voti contestati. GWA Albany, come Raven Software, è rappresentata da Communications Workers of America – Campaign to Organize Digital Employees (CODE-CWA).

L’analista di test associato di Blizzard Albany Amanda Deep ha dichiarato in una dichiarazione che il gruppo è stato ispirato dall’unione QA di Raven Software e che GWA Albany spera di ispirare più studi di videogiochi a unirsi.

“Ci sono voluti un’incredibile quantità di lavoro e perseveranza per portare avanti questa lotta”, ha detto Deep. “Con questa vittoria, sosteniamo noi stessi e gli altri perché teniamo molto al nostro lavoro e ai giochi che realizziamo. L’organizzazione ha consentito a tutti noi di lottare duramente per la dignità e il rispetto che ogni lavoratore merita sul posto di lavoro”.

Raggiunto per un commento, un portavoce di Activision Blizzard ha fornito la seguente dichiarazione a Polygon:

Stiamo prendendo in considerazione tutte le opzioni, concentrandoci su ciò che è meglio per tutti i dipendenti e per fornire i migliori giochi ai nostri milioni di giocatori. Crediamo ancora che tutta la nostra squadra di Albany dovrebbe avere il diritto di voto. Si tratta di equità e diritti fondamentali per ogni membro del team.

GWA Albany ha annunciato la sua intenzione di sindacalizzare a luglio. Dopo il voto di venerdì, i lavoratori inizieranno a prepararsi per la contrattazione contrattuale dopo che i risultati saranno stati certificati dall’NLRB. Il sindacato QA di Raven Software è attualmente in trattativa con la leadership di Activision Blizzard.

Activision Blizzard è stata accusata di aver rotto il sindacato in vista delle elezioni sindacali di Blizzard Albany. A ottobre, CWA ha presentato una denuncia per pratica di lavoro sleale contro la società dopo che il suo responsabile delle comunicazioni, Lulu Cheng Meservey, ha pubblicato un messaggio Slack a livello aziendale “denigrando il sindacato”, secondo la denuncia. Quel messaggio ha ricevuto molte reazioni emoji negative in Slack da parte dei dipendenti, cosa che Meservey ha riconosciuto, sebbene all’epoca definisse la denuncia “falsa” nelle dichiarazioni alla stampa.

Gli addetti al controllo qualità di Blizzard Albany, come il resto di Blizzard Albany, si concentrano principalmente sul franchise di Diablo, in particolare Diavolo 4, il cui lancio è previsto per il 2023. Activision Blizzard ha utilizzato il gioco in arrivo per sostenere che tutti i lavoratori di Blizzard Albany (ex Vicarious Visions) dovrebbero partecipare al voto. I lavoratori del controllo qualità sono tra i più vulnerabili del settore, spesso a causa della bassa retribuzione e dell’intensa crisi.

“I lavoratori di Albany Blizzard non hanno mai vacillato di fronte alle avversità”, ha dichiarato in una nota la segretaria-tesoriera della CWA Sara Steffens. “Invece, sono rimasti resilienti e risoluti, il che è una testimonianza dell’organizzazione che hanno fatto per garantire che i lavoratori del controllo qualità siano trattati con equità e rispetto per il lavoro che svolgono. Gli addetti al controllo qualità di Blizzard Albany e Raven Software hanno sollevato la discussione sui sindacati nell’industria dei videogiochi e hanno anche aperto la porta all’organizzazione di altri studi.

Come il resto di Activision Blizzard, Blizzard Albany verrà fusa con Microsoft dopo l’approvazione dell’acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, Microsoft ha affermato che non ostacolerà gli sforzi sindacali – anzi, rimarrà “neutrale” su di loro, dopo aver firmato un accordo con CWA. Questo accordo dovrebbe entrare in vigore 60 giorni dopo la chiusura dell’affare.

GWA Albany è il secondo gruppo a unirsi sotto Activision e fa parte di un movimento in crescita per la sindacalizzazione dell’industria dei videogiochi. Si unisce ai sindacati dello studio di supporto BioWare Keywords Studios e alla società indipendente Tender Claws. L’interesse sindacale si estende oltre l’industria dei videogiochi e anche nei giochi da tavolo e da tavolo. Questo sostegno rispecchia la tendenza a livello nazionale, nonostante un continuo calo dei membri.