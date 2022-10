I dati sulla patch di Elden Ring hanno trovato che suggeriscono che le battaglie del Colosseo stanno arrivando

Il minatore di Elden Ring Sekiro Dubi ha recentemente rivelato in un post che i prossimi aggiornamenti per l’ultimo gioco FromSoftware potrebbero effettivamente includere battaglie giocatore contro giocatore Colosseum. La dichiarazione includeva un breve video in cui il personaggio di Sekiro Dubi si trova in un Colosseo mentre quattro banner di testo in-game con le parole “Inizia partita”, “Vinci”, “Pareggio” e “Perdi” venivano continuamente mostrati in un ciclo continuo. Lo sfondo del video mostrava anche due unità impegnate in battaglia, suggerendo che il futuro pacchetto DLC potrebbe includere altre funzionalità PvP uniche.

Elden Ring v1.07 ha aggiunto 4 nuovi parametri per 4 nuovi banner di testo da visualizzare sullo schermo. Corrispondono al testo non utilizzato dalla 1.0, come mostrato nel video. Credo che siano imparentati con i Colosseo, suggerendo la forma Gauntlet. Il testo 1.07 dice solo “Nemico sconfitto” pic.twitter.com/XodKxn6ouk — Sekiro Dubi (@sekirodubi) 15 ottobre 2022

Da quando è stata annunciata la patch 1.07 di Elden Ring con le sue massicce modifiche esclusive al PvP e le correzioni di bug generali, ci sono state continue speculazioni da parte della comunità sull’aggiunta di arene pensate specificamente per le schermaglie dei giocatori. Lo YouTuber Lance McDonald, noto per aver approfondito gli aspetti tecnici di vari giochi, ha recentemente offerto ai giocatori un tour del Limgrave Coliseum di Elden Ring in un video pubblicato sul loro canale.

La clip mostrava la struttura e l’enormità dello stadio ancora incompiuto. Sebbene siano ancora necessarie molte regolazioni di precisione, il video non fa che consolidare ulteriormente il fatto che l’inclusione delle arene in Elden Ring è già in fase di elaborazione.

Un’altra possibilità futura in Elden Ring è l’inclusione suggerita del ray tracing nei dati della patch. Lance McDonald ha divulgato che l’ultimo aggiornamento per Elden Ring “aggiunge stringhe di menu relative alle funzionalità di ray tracing”. Una foto inclusa nel suo post mostra in particolare il codice che afferma che “l’abilitazione del ray tracing bloccherà le impostazioni delle prestazioni per dare priorità alla qualità”.