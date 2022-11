I dati all’interno dell’aggiornamento della seconda stagione di MultiVersus indicano che il contenuto di Samurai Jack sarà presto disponibile

MultiVersus ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento per l’inizio della stagione 2. Di solito, quando un nuovo aggiornamento arriva in un gioco, i file e i nomi in codice per gli aggiornamenti futuri vengono aggiunti ai dati del gioco. Con il lancio della Stagione 2 su MultiVersus, i giocatori hanno trovato qualcosa nei file chiamato “AKU’S MOUNTAIN”. Aku è il principale antagonista demoniaco di Jack Samurai, un classico programma televisivo di Cartoon Network e Adult Swim. Aku’s Mountain fa probabilmente riferimento a una nuova fase per MultiVersus, il che sarebbe strano, considerando che il gioco non ha personaggi giocabili da Jack Samurai.

I fan stanno ora ipotizzando che l’omonimo Samurai Jack si farà strada nel picchiaduro cross-over. Jack è stato uno dei personaggi più richiesti per il gioco da quando è stato lanciato e ha fatto parte di numerose fughe di notizie e voci che suggeriscono che ad un certo punto arriverà al titolo. Il Jack Samurai lo spettacolo è famoso per i suoi combattimenti ben coreografati, che mettono in risalto l’abilità di Jack con la sua lama. Era una scelta naturale per MultiVersus e l’unica cosa sorprendente della sua inclusione è che gli sviluppatori hanno impiegato così tanto tempo per aggiungerlo.