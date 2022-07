I dataminer trapelano tonnellate di dettagli per i prossimi titoli di Call of Duty

Un’enorme perdita è stata trovata dai dataminer che mostrano alcuni dettagli imminenti non solo su Call of Duty Modern Warfare 2, ma anche per altri titoli Call of Duty in arrivo. La perdita si espande su tutto, dalle pistole che si troveranno nel gioco, alle mappe multiplayer in arrivo, vantaggi, serie di uccisioni, sfide e molto altro ancora.

Grazie al minatore di dati @RealiiityUK, possiamo avere un’anteprima di tutto ciò che molto probabilmente troveremo in alcuni titoli Call of Duty in arrivo. Il minatore di dati ha trovato immagini incluse in un aggiornamento per Warzone Mobile che è attualmente in fase di test Alpha. Grazie a u/margwa_ su Reddit, molte informazioni sono state condensate e organizzate per consentire agli utenti di dare un’occhiata.

In Modern Warfare 2 sono trapelate molte armi in arrivo. Alcuni erano il nome effettivo della pistola mentre altri erano nomi in codice. Per i fucili d’assalto, possiamo aspettarci akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4, scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug e STG A3.

Fucile da cecchino / tiratore scelto: LM-S, sa700, AX-50

Mitra: Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP

Fucili: Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725

Mitra: RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21

Pistole: X12, Revive Pistol, .50 GS, papa220, siwhiskyLauncher: mike203, RPG7, PILA, JOKR, Strela-P

Sono state trovate anche alcune immagini per le mappe in arrivo. Ecco un elenco di tutti i nomi delle mappe trovati nella perdita insieme ad alcune immagini se disponibili.

Mappe: Action_park, agentperf, ancient, backstab, catedral, climb, cruce, davos, dogtown, esports gym, exhume, favela, poligono di tiro, baia galleggiante, grandprix, killhouse, lighthouse, luxury, mountain town, narcos, oilfield, ridge, runner, saba, salvataggio, tokyo, yellowcastle, Hydro, Museum, Swap Meet, Fishtown e farm.

Molti vantaggi sono stati trovati anche nella fuga di notizie e i veterani di Call of Duty troveranno molti di loro familiari come fantasmi, sangue freddo e spazzini.

Oltre a Modern Warfare 2, sono state trovate informazioni per il prossimo titolo di Black Ops insieme ad alcune illustrazioni chiave. È stato anche trovato un elenco di pistole insieme ad alcuni disegni per le mappe in arrivo. Due delle mappe hanno i nomi in codice Stealth e Pillage.

Infine, c’erano alcuni riferimenti di file a un “CodHQ”. Ci sono state altre voci sul rilascio di un’applicazione che collega tutti i titoli di Call of Duty insieme e questa potrebbe essere detta applicazione.