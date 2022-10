I dataminer di Pokémon Go scoprono un regalo di Halloween con una mappa a tema e anticipazioni su un Pokémon Hisuian in arrivo

Halloween è quasi arrivato e per i fan di Pokémon Go, l’evento in arrivo deve ancora essere dettagliato da Niantic. Tuttavia, per diverse settimane, il team di datamining di PokeMiners ha condiviso più risorse caricate nel gioco. Queste risorse creeranno una spettrale mappa di Halloween che i giocatori potranno vedere nel gioco. Accanto a quella mappa ci sono indizi dell’arrivo di un particolare Pokémon presente nella regione di Hisuian in Pokémon Legends: Arceus.

I dettagli per la prossima mappa di Halloween sono stati condivisi nell’approfondimento 0.251.0, in cui il team analizza le numerose risorse in arrivo. La mappa avrebbe presumibilmente decorato l’erba e alterato le colorazioni di terreno, strade e parchi. Ci sarà anche un effetto bagliore lunare di Halloween e uno skybox nebbioso per creare l’atmosfera per l’occasione infestata. Queste informazioni sono state pubblicate sul sito Web di PokeMiners e un membro della comunità ha creato un modello di come sarebbe quella mappa con foglie e zucche autunnali.

Il nostro 0.251.0 In-Depth è qui! Questo è stato sia un aggiornamento fantastico (Mappa di Halloween) che piuttosto terribile (annunci video a schermo intero potresti non ricevere nemmeno oggetti da guardare). Ma concentriamoci sul positivo! Controlla! https://t.co/GlHcRANnPp — PokeMiners (@poke_miners) 8 ottobre 2022

Accanto a questi beni si svelano anche i primi accenni di Ursaluna. Ci sono state fughe di notizie non confermate su un imminente Teddiursa Community Day, che fungerebbe da debutto per Ursaluna. Anche se questi devono ancora essere confermati da Niantic, l’arrivo di una pietra evolutiva potrebbe significare che avremo il Blocco di torba per evolverlo in Ursaluna, il Pokémon di torba che ha fatto il suo debutto in Pokémon Legends: Arceus. Se il Community Day è corretto, non lo riceveremo fino a novembre, il che significa che Ursaluna sarà qui ben dopo l’evento di Halloween.

Infine, più in profondità queste risorse hanno condiviso ulteriori dettagli sull’eventuale debutto di Zorua in Pokémon Go. I suggerimenti su questo Pokémon in arrivo nel gioco mobile sono già stati discussi, ma il team di PokeMiners discute ulteriormente di come potrebbe funzionare l’incontro con Zorua, dato il codice. In sostanza, Zorua funzionerà come un incontro di Ditto, potenzialmente travestendosi da qualcosa e quindi apparendo come il vero Pokémon. Ancora una volta, questo funzionerà esattamente è sconosciuto, ma si adatta abbastanza bene ai Pokémon Tricky Fox.

Questi sono stati i momenti salienti dell’ultimo caricamento di risorse nel gioco. Anche se non abbiamo una data precisa per Zorua o Ursaluna, se arrivano al gioco mobile, la mappa di Halloween sembra molto divertente e un modo festivo per celebrare la stagione spettrale per i fan di Pokémon Go.