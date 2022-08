I dataminer di Pokémon Go condividono le risorse caricate per Mega Aggron, Banette, Alakazam e altri leggendari

Oggi abbiamo ricevuto molti annunci di Pokémon Go Season of Light, che spiegano come saranno i prossimi mesi per i giocatori. Tuttavia, il team di Niantic ha tenuto nascoste alcune cose, come i prossimi Mega raid e i giocatori di Pokémon leggendari che potrebbero incontrare. Il gruppo di data mining Pokéminers ha condiviso alcune risorse Mega appena caricate di Mega Aggron, Banette e Alakazam, insieme ai Pokémon leggendari in arrivo, Solgaleo e Lunala.

Le risorse sono state condivise all’inizio di questa sera quando il team ha visto che sono state fornite statistiche a più Mega Pokémon. Questi Pokémon includono Aggron, Banette e Alakazam. Questi Pokémon avranno aumenti significativi delle statistiche nelle loro forme Mega e i giocatori dovranno guadagnare Mega Candy con questi Pokémon se vogliono raggiungere questo stato.

Non sappiamo le date esatte di quando questi Pokémon arriveranno, ma supponiamo che Mega Alakazam potrebbe essere il primo a partecipare all’evento Psychic Spectacular che si terrà dal 6 al 12 settembre.

I tre nuovi mega che hanno aggiunto nell’ultimo APK sono stati spinti! Inoltre, Mega Blaziken è stato spinto a metà per qualche motivo. Abbiamo ancora bisogno di risorse sprite per questi mega. Controlla! pic.twitter.com/vWb5qzNzAl — PokeMiners (@poke_miners) 30 agosto 2022

Un aggiornamento delle risorse molto più ampio è stato aggiunto a Pokémon Go, aggiungendo più Pokémon. C’era una linea di Pokémon con costumi etichettati come Costumi “Autunno 2022”, che potenzialmente saranno presenti nell’evento della settimana della moda di Pokémon Go.

La terza riga dell’aggiornamento delle risorse presenta Guzzlord e Kartana, una coppia di nuovi Pokémon che potrebbero essere rilasciati durante la Stagione della Luce. Infine, in fondo, abbiamo Cosmog e Solgaleo. Niantic ha confermato l’uscita di Cosmog in questa stagione, ma Solgaleo non è ancora ufficiale; ma il Professor Willow ha accennato a questo Pokémon leggendario al Pokémon Go Fest: la missione Finale, presumibilmente.

Sono stati appena aggiunti alcuni nuovi Pokemon e i costumi “Autunno 2022” (anche Kyogre, Registeel e Genesect hanno ricevuto aggiornamenti minori) Sono state aggiunte anche nuove grida che puoi ascoltare: https://t.co/G5380xHdAs Con questo aggiornamento praticamente tutti i Pokemon sono stati aggiornati, quindi sii su Wi-Fi al prossimo riavvio. pic.twitter.com/X1OeM7ueFz — PokeMiners (@poke_miners) 30 agosto 2022

Guzzlord e Kartana sono una piacevole sorpresa in quanto questi saranno Pokémon che molti giocatori probabilmente vorranno aggiungere al proprio elenco, specialmente con Guzzlord di tipo Drago e Buio. Sfortunatamente, Lunala non è presente in questi aggiornamenti delle risorse ma viene mostrata come un’ombra in un altro con un elenco di mosse.

Non abbiamo conferme ufficiali su quando arriveranno molti di questi Pokémon, ma non vediamo l’ora di lavorare durante la ricerca speciale della Stagione della Luce per catturare Cosmog.