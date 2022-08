I dataminer di Pokémon Go condividono le missioni del Go Fest Finale e i presunti testi del Battle Pass

Pokémon Go terminerà la Stagione di Go il 31 agosto, portando a un’altra stagione di tre mesi piena di ricompense e nuovi Pokémon da catturare. Prima che ciò accada, l’evento Pokémon Go Fest: Finale si terrà il 27 agosto e il gruppo di dataminer Pokéminers ha scoperto dei testi sulle missioni presenti nell’evento, insieme al ritorno del Professor Willow, che è scomparso da giugno. Insieme a queste informazioni, presumibilmente, il gruppo ha raccolto alcuni dettagli in più sul potenziale Battle Pass in arrivo nel gioco mobile.

Le missioni di Pokémon Go Fest: Finale avranno passaggi distinti per consentire ai giocatori di catturare specifici Pokémon associati alle Ultracreature presenti nell’evento. Questi Pokémon saranno Nihilego, Pheromosa, Xurkitree e Buzzwole. I giocatori dovranno anche catturare un Pokémon che condivide un tipo con Shaymin prima della fine dell’evento.

Sebbene le missioni non si concentrino sulla cattura delle Ultracreature, quei Pokémon appariranno nei raid a cinque stelle per tutto il giorno. Ogni Ultracreatura apparirà in un habitat che ruota fuori, quindi i giocatori devono agire velocemente con i loro amici per catturare questi Pokémon incredibilmente rari. I testi estratti dai dati condividono aggiornamenti che descrivono le Ultra Incursioni, segnalando quando questi habitat ruotano.

I Pokéminer hanno anche scoperto testi che descrivono in dettaglio il potenziale programma del Battle Pass. Presumibilmente, queste informazioni informeranno i giocatori quando una stagione inizia e quando finisce, insieme a quanto tempo i giocatori hanno per completare il set successivo, informazioni vitali per i giocatori di Pokémon Go Battle League in modo che sappiano quando prepararsi a combattere di nuovo nella loro lega.

Sfortunatamente, non disponiamo di informazioni approfondite su quali ricompense o requisiti i giocatori dovranno soddisfare per aumentare di livello il Battle Pass, ma la prossima stagione di Pokémon Go uscirà all’inizio di settembre. Immaginiamo che Niantic condividerà questi dettagli qualche tempo dopo il finale del Pokémon Go Fest, quando arriverà l’aggiornamento di settembre.

Se non l’hanno già fatto, i giocatori hanno ancora tempo per entrare nel gioco per prendere un biglietto Pokémon Go Fest: Finale. Consigliamo di farlo a tutti i giocatori che partecipano all’evento.