I dataminer di Call of Duty: Modern Warfare 2 smascherano Ghost e i fan sono divisi

Sin dal suo debutto nell’originale Call of Duty: Modern Warfare, Simon Riley, meglio noto come Ghost, è stato cementato come uno dei personaggi più iconici del franchise, con il suo passamontagna a forma di teschio che lo rende un volto immediatamente riconoscibile ogni volta che si presenta. Il che è ironico considerando che non è mai stato visto senza.

Almeno, non fino ad ora. Mentre il volto di Ghost è rimasto oscurato durante le sue apparizioni (se lo toglie nel Call of Duty: Modern Warfare 2 recentemente pubblicato ma non lo vedi), c’è un volto modellato e reso sotto il suo passamontagna come scoperto dai dataminer. Uno che si è fatto strada sui social media.

Se preferisci il mistero, ti consigliamo di non scorrere ulteriormente poiché abbiamo incluso l’immagine della sua faccia di seguito. Non sorprende che i fan di Call of Duty abbiano opinioni contrastanti sull’aspetto reale di Ghost, con parecchie battute su Reddit a riguardo.

“Sembra identico al Buzz del film Lightyear. Odio tutto di questo “, dice The IJDGuy. Minute-Courage4634 aggiunge: “Sembra qualcuno che pretenderebbe che tutti lo chiamino con il suo fantastico soprannome che sicuramente non si è dato”.

Una coppia è arrivata al punto di chiamarlo brutto o milquetoast, ma altri sostengono che ha perfettamente senso per lui sembrare un ragazzo normale. “Penso che il modello del viso sia piuttosto bello in realtà. Un ragazzo credibile dall’aspetto davvero normale “, afferma EversBass. OutlawSundown è d’accordo, dicendo: “Sì, totalmente senza pretese se lo hai visto in un ristorante senza la maschera”.

Alcuni hanno suggerito che il suo volto dovrebbe essere basato sul suo doppiatore, Samuel Roukin, che ha assunto il ruolo di Ghost per il riavvio di Modern Warfare 2, sostituendo il suo precedente attore Jeff Leach. Avrebbe senso dato che anche gli altri membri della Task Force 141 assomigliano ai rispettivi doppiatori, anche se molti altri contestano che il volto di Ghost assomigli a malapena a quello di Roukin.

Ci sono anche discussioni sul fatto che questo possa essere considerato l’aspetto canonico di Ghost. Si potrebbe presumere che sia dal momento che esiste all’interno del gioco, ma alcuni fan pensano che, dal momento che i giocatori non avrebbero mai dovuto vedere la faccia per cominciare, Ghost potrebbe teoricamente apparire completamente diverso se Activision decidesse di fare una rivelazione “ufficiale” del volto.

“Probabilmente non si sono preoccupati di farlo sembrare il suo VA dato che non dovresti mai vederlo smascherato. Non considererei questa la sua faccia ‘canonica’”, dice Postaltariat.