I creatori di contenuti di Madden 23 stanno subendo uno sciopero del pacchetto MUT a causa delle scarse probabilità del pacchetto, problemi di Field Pass

È stato un inizio difficile quest’anno per Madden 23. È noto che i giochi Madden del passato contengono una buona dose di bug e problemi tecnici al lancio, ma EA tende a risolverli rapidamente. All’inizio di questo mese abbiamo segnalato problemi con il Competitivo Field Pass e ora le cose sembrano raggiungere un punto di ebollizione tra alcuni nella comunità di Madden NFL. Un certo numero di creatori, grandi e piccoli nella community di Madden, si stanno unendo per un blocco della spesa con l’hashtag “#packstrike”.

Un certo numero di importanti creatori di contenuti Madden e MUT, tra cui Zirksee, Mills e Gutfoxx, chiedono un cambiamento da EA su una serie di questioni.

RETWEET PER CONSAPEVOLEZZA: Io stesso e altri creatori della community abbiamo deciso di fare uno sciopero del branco. Con gli enormi problemi in corso in Madden 23 abbiamo bisogno di cambiamenti. NON ACQUISTARE PUNTI! Ecco le cose che vogliamo vedere cambiate👇🏻 UNISCITI A NOI PER AIUTARCI A REALIZZARE QUESTO! #packstrike pic.twitter.com/30oQOsxYca — Zirksee🍽 (@Zirksee) 21 settembre 2022

UN ULTIMO SUGGERIMENTO: Il #packstrike non significa che devi smettere di giocare a Madden. È più vantaggioso per il movimento se giochi. Mostra loro quel denaro =/= impegno. Mostra loro che un buon design, contenuti interessanti e MODALITÀ DI LAVORO ottengono coinvolgimento. Hai questo, famiglia Madden. — Mills (@MillsTwitch) 21 settembre 2022

È tempo di riunirsi come una comunità. Pensi che qualcosa debba cambiare, elencalo insieme a #packstrike. Per favore, non essere un edgelord e combatti per EA, stiamo solo cercando di ottenere un gioco migliore e noi tutti remare nella stessa direzione è estremamente importante qui. — Gutfoxx (@Gutfoxx) 21 settembre 2022

Le richieste sono principalmente incentrate sull’assicurarsi che tutto ciò per cui i giocatori stanno spendendo effettivamente abbia un senso. Zirksee, in particolare, consiglia di migliorare i Reroll in modo che i giocatori possano spendere punti di allenamento e assicurarsi che le persone che spendono per i pacchetti più grandi ottengano effettivamente tutti i pezzi di cui hanno bisogno. E queste persone stanno anche spingendo per una rielaborazione del sistema BND in modo che quegli oggetti possano essere inseriti in set piuttosto che essere bloccati nel tuo raccoglitore.

Come accennato in precedenza, questo non è il primo problema emerso per Madden 23 da quando il titolo è stato lanciato il mese scorso. Poche settimane prima, EA ha riscontrato una serie di problemi in relazione al modo in cui le statistiche cumulative non venivano tracciate per il pass competitivo sul campo. Ciò è culminato in un cancello temporaneo di MUT, ma il problema è stato risolto dopo poche ore.

Tuttavia, questi problemi non hanno impedito a Madden NFL 23 di vendere. Il gruppo NPD questa settimana ha rilasciato informazioni sulle vendite per l’industria dei videogiochi nel mese di agosto e Madden 23 è stato il titolo più importante del mese.