I creatori da tavolo sono intrappolati in un ciclo di crowdfunding boom e fallimento

Anche prima della pandemia di COVID-19, la serie YouTube di Wyrmwood Gaming, chiamata Wyrm Lyfe, ha fornito a Internet uno sguardo dall’interno su come opera l’azienda di lavorazione del legno. I fan sono stati in grado di cavalcare quando ha lanciato una campagna da record per un tavolo da gioco modulare a prezzi accessibili nel 2020. Erano presenti anche per i problemi di lavoro dell’azienda in crescita, i conflitti interni e i disaccordi su come dovrebbe crescere. Ma negli ultimi mesi è stato chiarito un problema più grande: Wyrmwood, come tanti altri creatori da tavolo, si sente intrappolato proprio dallo strumento che ha contribuito a dargli vita: il crowdfunding.

L’ultima campagna Kickstarter di Wyrmwood per una scrivania modulare in piedi si è conclusa in un disastro a ottobre. Il progetto aveva bisogno di 3 milioni di dollari dai sostenitori per essere interamente finanziato, ma i suoi termini hanno turbato alcuni consumatori. Il buy-in iniziale è stato fissato a $ 3.000, quasi il doppio del costo della scrivania più economica della linea. L’obiettivo era stabilizzare la pipeline di produzione dell’azienda limitando la domanda solo ai consumatori benestanti, una popolazione che si era presentata in massa per i suoi prodotti passati. Con un determinato numero di scrivanie da produrre, potrebbe facilmente mantenere occupati i suoi 200 lavoratori con sede negli Stati Uniti, incentivando i sostenitori di Kickstarter ad aggiornare i loro acquisti a un certo punto lungo la linea.

Immagine: Wyrmwood

Ma mentre i grandi spendaccioni si sono allineati rapidamente, spingendo la campagna oltre i 2,5 milioni di dollari in pochi giorni, i consumatori senza tasche profonde (e clienti internazionali) semplicemente non sono stati in grado di partecipare. A pochi giorni dall’inizio della campagna, il ticker ha effettivamente iniziato a scorrere all’indietro. Il progetto è stato infine annullato il 27 ottobre, quasi $ 800.000 in meno rispetto al suo obiettivo.

Su YouTube, puoi vedere il team reagire alla situazione in tempo reale. Ci fu una telefonata tesa al cellulare e un sorso di alcol performativo mentre facevano sul serio in una sala riunioni. In un’altra scena puoi vedere il nuovo direttore dei giochi di Kickstarter a disposizione per supervisionare il supporto della sua azienda alla campagna di alto profilo, cercando qualcosa da fare. Una cassa di champagne era seduta su un tavolo della sala conferenze non aperto, mentre la dirigenza dell’azienda si leccava le ferite davanti a una pizza. Probabilmente Wyrmwood ha perso una somma significativa solo sviluppando e fotografando i suoi campioni, e da mesi i licenziamenti si profilano come un’opzione di riduzione dei costi. Successivamente è stata aggiunta al sito Web un’opzione per l’acquisto della scrivania come preordine.

Perché deve essere così? Wyrmwood è in attività dal 2015, ma ogni volta che ha rilasciato un nuovo prodotto è sempre tornata al pozzo – a Kickstarter, almeno quattro volte all’anno – proprio come tante altre aziende nel settore dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo . Durante una telefonata con il direttore marketing di Wyrmwood, Bobby Downey, solo pochi giorni prima che la campagna andasse in onda, mi ha spiegato perché: la società sentiva semplicemente di non avere nessun altro posto dove andare. Aveva bisogno del capitale alle condizioni favorevoli offerte dal crowdfunding per far andare avanti la sua azienda.

Illustrazione: James Bareham/Poligono

“Kickstarter è fantastico”, ha detto Downey, “Ma, sai, invece di ottenere queste esplosioni di denaro, quello che vogliamo fare è mettere le nostre cose più costose online – come i nostri depositi di dadi, come i nostri dadi, come i nostri vassoi rotanti – e si spera che saremo meno caotici e un po’ più funzionanti come una normale azienda.

“Lo chiamiamo ‘il crack di Kickstarter'”, ha offerto Downey. “È così che stiamo svegli, giusto? [It’s] necessario, ma non possiamo restare lì per sempre.

William Michael Cunningham, fondatore di Creative Investment Research e autore di Il JOBS Act: guida al crowdfunding per piccole imprese e startup, osserva che il crowdfunding, pur essendo ancora relativamente nuovo sulla scena globale, si è guadagnato un posto nel mercato. Ma non è mai stato concepito per essere il tipo di dipendenza che è diventata per le aziende nello spazio da tavolo. La linea di fondo è che le politiche economiche degli Stati Uniti negli ultimi 30 anni hanno fallito le piccole imprese. E anche le banche.

“Ricorda che negli anni ’50 e ’60, le banche erano il luogo in cui andavi per una parvenza di finanziamento di avvio”, ha detto a Polygon Cunningham, un economista formatosi all’Università di Chicago, in una recente intervista. “Un ristorante. Un barbiere. Qualunque. [Now] sono completamente fuori da quel business, specialmente le grandi banche”.

Il consolidamento ha portato a un minor numero di banche in generale, in particolare banche comunitarie e risparmi e prestiti. I banchi che rimangono sono più grandi, con riserve più grandi e pesci più grandi da friggere.

“Entro il 2040, se le tendenze continuano in modo lineare, ci saranno solo due banche nel paese”, ha detto Cunningham. “Questo è un fallimento della politica bancaria. Tutti sono rimasti coinvolti in quel “L’avidità è buona” degli anni ’80. Banche d’investimento, bene.’ La Goldman Sachs, una cosa tipo Lehman Brothers, il tutto senza rendersi conto dei benefici sociali che la piccola mamma e le piccole banche pop hanno fornito alla comunità e all’economia dell’innovazione.

Cunningham dice che una banca dovrebbe cavalcare uno stallone bianco per salvare un produttore di successo come Wyrmwood oggima sono troppo impegnati a cercare la prossima opportunità per far galleggiare Elon Musk la parte migliore dei 44 miliardi di dollari di cui ha bisogno per acquistare Twitter.

“Se avessero un minimo di buon senso – cosa che non hanno – interverrebbero e sarebbero i salvatori qui”

“Se avessero un minimo di buon senso – cosa che non hanno – interverrebbero e sarebbero i salvatori qui”, ha detto Cunningham. “Vieni in soccorso di una piccola impresa locale e incollalo su tutta la loro pubblicità. Non lo faranno, perché sono egoisti e avidi e concentrati solo sul denaro a breve termine. Ma dovrebbero.

Un’altra fonte tradizionale di capitale locale è la cooperativa di credito, una fonte iperlocale di reinvestimento per comunità molto unite. Ma il loro numero è diminuito, soprattutto negli ultimi 20 anni circa, con molti che hanno chiuso i battenti o sono stati inghiottiti da banche più grandi.

“Ogni singolo settore è stato guidato da questa irragionevole teoria della massimizzazione del profitto”, ha detto Cunningham, “che li porta a non essere in grado di fornire il supporto a istituzioni come Wyrmwood Gaming, che loro – penso che possiamo essere entrambi d’accordo – […] supponendo che siano anche ragionevolmente gestite, questo è il tipo di organizzazione che dovrebbe essere in grado di ottenere un sostegno finanziario”.

Ma non possono, ed è improbabile che la situazione cambi presto. La prossima opzione di Wyrmwood? Capitale di rischio. Puoi guardare il co-fondatore di Wyrmwood Doug Costello lanciare l’idea – dove altro? — in un video su YouTube. Gli altri suoi comproprietari sembrano terrorizzati e, secondo Cunningham, dovrebbero assolutamente esserlo.

“Il modello del capitale di rischio non funziona [at this scale]’, ha detto Cunningham, ‘perché è troppo focalizzato sulla generazione di profitti. Questi ragazzi vogliono il 100% di ritorno e tutte queste cose folli.

O è quello, disse Cunningham, oppure Vasca degli squali. Ironia della sorte, è uno degli ultimi posti in cui Geek Chic, l’iconico produttore di mobili nerd fallito nel 2017, si è rivolto quando ha dovuto affrontare problemi finanziari.

Quindi, come fanno i creatori a scrollarsi di dosso la loro dipendenza dal crowdfunding?

“Ciò su cui devi concentrarti è stabilire prodotti solidi”, ha affermato Cunningham, “con alta qualità. Perché ecco l’altra cosa del crowdfunding: il crowdfunding funziona solo se offri qualcosa che non può essere ottenuto da nessun’altra parte, a qualsiasi prezzo”.

Una volta che questi prodotti prendono vita, l’azienda inizia a venderli anno dopo anno e a connettersi con i tuoi più grandi fan in modi diretti e autentici, senza sfruttare il ciclo di hype per il prossimo grande afflusso di denaro contante. E purtroppo, un’azienda in rapida crescita come Wyrmwood potrebbe aver bisogno di meno di 200 persone per farlo.

Il crowdfunding è uno strumento eccezionale per dare vita a progetti unici. Ecco perché Kickstarter ha generato così tanti concorrenti capaci, come Gamefound e Backerkit, due piattaforme che originariamente sono cresciute intorno alla fornitura di prodotti finanziati dal crowdfunding ai sostenitori. I giochi da tavolo e i videogiochi in particolare hanno trovato casa in questa nicchia economica, con i creatori che solo su Kickstarter hanno raccolto più di $ 1 miliardo nella categoria dei giochi dal 2009. Ma, soprattutto negli ultimi anni della pandemia, esaminando gli ultimi nuovi giochi da tavolo o ninnoli da tavolo sembra di saltare su un tapis roulant. Le campagne che ti spingono a mettere da parte i tuoi soldi prima che l’opportunità finisca alla fine … solo per essere riprese quasi immediatamente come preordini di lunga durata su altre piattaforme. È un ouroboros multipiattaforma di hype, che si nutre costantemente della – ed estenuante – buona volontà dei consumatori.

Si scopre che è anche un modo terribile di gestire un’impresa.