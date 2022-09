I contenuti di Toy Story arriveranno a Disney Dreamlight Valley questo autunno

La Disney ha annunciato nuovi contenuti basati su Toy Story per Disney Dreamlight Valley durante la presentazione dei giochi Disney e Marvel al D23. Il nuovo contenuto si chiama Toy Story regno e i giocatori possono accedere al regno attraverso una porta con il volto di uno degli alieni giocattolo di Toy Story. Nel regno di Toy Story, l’avatar del tuo giocatore sarà nella stanza di Andy, dove incontrerai Woody e Buzz Lightyear. Il tuo avatar giocatore avrà le stesse dimensioni di Woody e Buzz, rendendo la stanza di Andy un nuovo mondo da esplorare. Il Regno di Toy Story arriverà su tutte le versioni del gioco questo autunno.

Il nuovo regno di Toy Story include nuovi cosmetici che i giocatori possono collezionare, inclusi nuovi abiti basati su Woody e Buzz, oltre allo zaino da volo di Buzz. Woody e Buzz possono viaggiare con l’avatar del giocatore al di fuori del regno di Toy Story e interagire con gli altri personaggi del villaggio. I due personaggi possono anche giocare a “fingere” cadendo a terra e comportandosi come normali giocattoli.

Hai visto il brusio che esce dal live streaming di D23? Siamo entusiasti di annunciare alcune GRANDI notizie su alcuni piccoli amici in arrivo nella Valle. Scopri un’anteprima del regno di Toy Story, in arrivo nella Disney Dreamlight Valley alla fine dell’autunno 2022!✨ pic.twitter.com/d93umsd3lR — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) 9 settembre 2022

Disney Dreamlight Valley è un gioco di avventura in cui i giocatori possono personalizzare il proprio avatar, che vive in un villaggio pieno di molti personaggi Disney diversi. I giocatori possono interagire con i personaggi Disney mentre completano le missioni in giro per la città. I giocatori possono personalizzare il villaggio e la loro casa come vogliono. Devi sbloccare alcuni personaggi Disney per farli vivere nel tuo villaggio. Puoi sbloccare personaggi come Elsa, Anna, Wall-E, Moana, Maui e molti altri.

Il gioco è disponibile solo tramite accesso anticipato, che i giocatori ottengono se acquistano un Founder’s Pack. Per i giocatori sono disponibili tre Founder’s Pack: Standard, Deluxe e Ultimate. Tutte le edizioni del Founder’s Pack contengono cosmetici esclusivi e pietre di luna, la valuta di gioco. Il gioco è in accesso anticipato ed è ancora molto vulnerabile a glitch e bug. L’errore 7 è uno dei problemi più noti con il gioco e il modo migliore per evitare di ricevere l’errore 7 è non uscire dal gioco mentre il buff “Well Fed” è ancora attivo.