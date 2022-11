I colori brillanti di ogni nuovo Pokémon sono trapelati per Pokémon Scarlet e Violet

Avvertimento spoiler per Pokémon Scarlet e Violet: non leggere oltre se vuoi rimanere all’oscuro dei nuovi giochi. Le perdite per Pokémon Scarlet e Violet non sono terminate, con diversi leaker che hanno ancora alcune informazioni vitali da condividere sul gioco. I fan sono stati in grado di eseguire il datamining del gioco e trovare immagini dei colori brillanti per tutti i nuovi Pokémon. Scarlet e Violet hanno più di cento nuovi Pokémon, il che significa che ci sono cento nuovi Pokémon lucenti che i giocatori possono collezionare durante il loro viaggio nella regione di Paldea.

Alcuni punti salienti includono un Klawf blu, un Cetitan bianco e nero, un Pokémon gambero marrone, un Pokémon motore d’oro, un Maraidon nero e il rivestimento nero e argento per il futuro Pokémon Paradox. Altri Pokémon lucidi trapelati sono Armarouge e Ceruledge, i due Pokémon guerrieri del fuoco. Armarouge e Ceruledge sono due dei nuovi Pokémon più popolari introdotti per Scarlet e Violet, ma le loro forme lucide non sembrano diverse dal loro aspetto normale.