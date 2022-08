I coloratissimi Pokémon Grafaiai saranno presenti in Pokémon Scarlet e Violet

A partire da ieri, l’account Twitter ufficiale dei Pokémon ha condiviso più immagini di alberi colorati contrassegnati da un Pokémon. Poche informazioni sono state condivise al di fuori delle immagini di segni e occhi di bue dipinti sugli alberi, ma un giorno intero dopo, abbiamo un nome per il Pokémon: Grafaiai. Saranno un nuovo Pokémon presente nella serie, che farà il suo debutto in Pokémon Scarlet e Violet.

Il primo tweet condiviso dall’azienda Pokémon è stato che le immagini di una fotografia della regione di Paldea, l’area che i giocatori esploreranno in Pokémon Scarlet e Violet, erano di strani segni su rocce e alberi. I segni sono colorati, ma la loro origine era un mistero quando inizialmente condivisi.

Ciao Allenatori! Siamo riusciti a ottenere queste foto di alcuni strani segni scattati da un fotografo di Paldea. 📸 Sembra che ricevano molta attenzione dai cittadini della regione… Qualche indovina cosa potrebbero significare? 🤔#PokemonScarletViolet pic.twitter.com/BRiJRkgfwr — Pokémon (@Pokemon) 29 agosto 2022

Molti fan hanno ipotizzato che fosse opera di un Pokémon, ma non abbiamo immagini o indizi su come sarebbe il Pokémon o cosa potrebbe aver creato questi segni. In seguito a questo mistero, l’account Twitter dei Pokémon ha confermato che il Pokémon che lo ha creato si chiamava Grafaiai. Sebbene sia difficile catturare i Pokémon che creano questi segni in azione, ci sono più immagini dei disegni colorati che lascia dietro di sé.

Ricordi i segni che abbiamo condiviso ieri? Ebbene, il fotografo paldeano ha confermato che questi sono stati realizzati da un Pokémon chiamato #Grafaiai! Come puoi vedere, è abbastanza difficile cogliere in azione. Ci ha lasciato con la promessa di avere presto una rivelazione emozionante! pic.twitter.com/1IporNVMi2 — Pokémon (@Pokemon) 30 agosto 2022

Tuttavia, sebbene queste immagini siano simili alla prima serie, presentano anche un contorno e un’ombra distinti del Pokémon sullo sfondo. Nella seconda immagine, la creatura sembra avere una coda simile a un pennello, simile a Smeargle, il Pokémon Pittore, ma la sua coda è molto più grande. Sembra anche muoversi su tutte e quattro le gambe, a differenza di Smeargle, che preferisce stare in piedi sui due piedi posteriori.

A seguito della conferma del nome del Pokémon e di una breve immagine di come appare, possiamo anticipare presto un completo reveal del Pokémon. Se è qualcosa di simile ai teaser di Pokémon Legends: Arceus, dovremmo vederne uno nei prossimi giorni, potenzialmente sotto forma di un breve video condiviso sul canale YouTube di Pokémon e sull’account Twitter.