I Campionati Mondiali Pokémon rilasceranno un’esclusiva Ricerca a tempo di Pokémon Go nella chat di Twitch

I Campionati Mondiali Pokémon tornano questa settimana, il 18 agosto, e i giocatori di tutto il mondo si incontreranno a Londra per competere in alcune delle più importanti battaglie Pokémon. Queste battaglie incoroneranno titoli di campionato per i giocatori del GCC Pokémon, Pokémon Spada e Scudo, Pokémon Unite, Pokkén Tournament e, per la prima volta, Pokémon Go. Per festeggiare, i giocatori di Pokémon Go avranno la possibilità di prendere un’esclusiva Ricerca a tempo di Pokémon Go mentre guardano queste battaglie su Twitch, ma i giocatori devono agire in fretta per afferrarli.

L’esclusiva Ricerca a tempo di Pokémon Go sarà disponibile tramite un codice riscattabile che apparirà nella chat di Pokémon Go Twitch durante l’evento. Gli stream Twitch disponibili iniziano il 18 agosto alle 07:30 UTC, il 19 agosto alle 7:45 UTC e il 20 agosto alle 7:45 UTC. Il codice non apparirà sullo schermo, ma nella chat di Twitch. Poiché molte persone stanno digitando nella chat contemporaneamente, potrebbe essere difficile catturare il codice in tempo.

Coloro che sono abbastanza fortunati da prenderlo devono andare sul sito Web di riscatto del codice per accedere al proprio account Pokémon Go e riscattare il codice. La ricerca a tempo sarà quindi disponibile per chiunque riscatti con successo il codice. La ricerca a tempo è incentrata sul team building e sulla creazione di una squadra efficace della Great League.

Le ricompense presenti nella ricerca a tempo prevedono tre squadre. La prima squadra è composta da Ariados, Pelipper e Galarian Stunfisk. La seconda squadra è Skarmory, Swampert e Drapion. La terza e ultima squadra è composta da Talonflame, Venusaur e Jellicent. Tutti questi Pokémon sono scelte praticabili per una squadra adatta di Pokémon Go Great League e qualsiasi giocatore che già non ha questi Pokémon vorrà provare ad afferrare questo codice.

Questa è una ricerca a tempo insieme all’evento celebrativo del Campionato mondiale di Pokémon Go, che inizia il 18 agosto.