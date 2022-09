I BTS si stanno dirigendo verso Cookie Run: Kingdom e ospiteranno un concerto

È tempo che BTS Army diventi un po’ più dolce. Il famoso gruppo K-pop BTS arriverà nel gioco mobile Biscotto: Corri Kingdom. Fedele al tema del franchise alimentato dai confetti, l’intera band apparirà sotto forma di biscotti attraverso un evento in-game chiamato “Braver Together”.

Un’immagine promozionale per la collaborazione presenta le sagome dei biscotti dell’insieme dei BTS: RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin e Jung Kook. Devsisters, lo studio dietro il gioco, ha rilasciato una descrizione ufficiale del gioco:

Durante l’evento, ogni membro di BTS verrà trasformato nel proprio Cookie unico e i giocatori verranno trasportati in mappe a tema BTS appositamente create con tutte le nuove tradizioni di gioco create esplicitamente per questo aggiornamento. L’evento culminerà in un concerto in-game dei BTS per Cookies in Cookie Run: Kingdom.

Cookie Run: Regno è un gioco mobile gratuito di Devsisters. Il gioco unisce una varietà di elementi di gioco; Puoi gestire e progettare una città, ma anche portare i tuoi biscotti in avventure in cui combatti i nemici. Il gioco è diventato un successo in buona fede, almeno in parte a causa dei suoi adorabili design di biscotti. Gli sviluppatori hanno già collaborato con altri marchi importanti come Disney e Sonic the Hedgehog in eventi precedenti.

Devsisters è una società globale di sviluppo di giochi con sede a Seoul, in Corea. L’anno scorso, lo studio ha annunciato che il franchise di Cookie Run si espanderà con tre nuovi giochi Cookie Run in arrivo.