I beta test cross-play di F1 22 aperti al pubblico ad agosto

Il gioco multipiattaforma sta arrivando F1 22 questo mese inizia con due test aperti al pubblico nei prossimi due fine settimana, con la piena integrazione in arrivo alla fine di agosto.

I test si svolgeranno da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto e da venerdì 12 agosto a domenica 14 agosto. I giocatori potranno competere nelle modalità Social Race e Carriera a due giocatori su tutte le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

Il multiplayer multipiattaforma doveva essere una funzione di lancio quando F1 22 è arrivato sugli scaffali il 1 ° luglio, ma è stato ritardato perché un appaltatore in Ucraina si sta occupando della funzione per Codemasters con sede nel Regno Unito. Il multiplayer multipiattaforma è stato a lungo richiesto dalla comunità dei videogiochi di F1 e Codemasters lo ha portato ai suoi due giochi non F1 più recenti, Sporcizia 5 e Griglia Leggende.

La dichiarazione di giovedì ha assicurato ai giocatori che il cross-play potrebbe essere disabilitato per coloro che desiderano competere solo contro quelli della stessa famiglia di dispositivi. Nel complesso, Codemasters si aspetta che il multiplayer multipiattaforma migliori significativamente il matchmaking nel multiplayer online, assicurando che i piloti siano abbinati in modo più coerente con altri con abilità simili. Dovrebbe anche migliorare la carriera per due giocatori, lanciata nel 2021, riunendo i fan della Formula 1 con gli amici che hanno il gioco su una famiglia di console diversa.