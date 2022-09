I 7 migliori videogiochi fantasy di Warhammer, classificati

L’ambientazione di Warhammer Fantasy di Games Workshop è una bestia unica. Una volta era una cosa particolare (dark high fantasy), e poi è stato riavviato Warhammer Age of Sigmar (difficile da spiegare), e ora sembra che stiano riportando indietro Warhammer Fantasy (tramite Warhammer: Il Vecchio Mondo). Un po’ confuso, vero?

Ebbene, lo è e non lo è. I videogiochi Warhammer sono un ottimo modo per entrare nel mondo di Warhammer Fantasy, poiché è vario e piuttosto complesso. Fortunatamente, la maggior parte dei giochi di seguito fungono da buchi della serratura in quel mondo più grande. (Se sei più dell’umore giusto per la fantascienza cupa, abbiamo anche classificato i migliori videogiochi ambientati nell’universo di Warhammer 40,000.)

7. Blood Bowl 2

Immagine: Cyanide Studios/Focus Home Interactive

Ricorda Blitz: La Lega? Bene, Blood Bowl è la versione da tavolo di quello, tranne che con orchi, elfi e troll. È un gioco da tavolo divertente (e divertente) che è diventato una delle voci principali nell’ambiente di Warhammer Fantasy. Se non hai familiarità con il gioco da tavolo, fare i conti con l’approccio al calcio basato sui dadi e incentrato sui turni potrebbe non fare mai clic su di te, e va bene. Ma dato il suo multiplayer e una solida modalità campionato, Blood Bowl 2 è un momento incredibilmente divertente per le persone che probabilmente hanno già un debole per l’universo in cui è basato.

Blood Bowl 2 è disponibile su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

6. Warhammer: Chaosbane

Immagine: Eko Software/Bigben Interactive

L’ambientazione di Warhammer Fantasy è perfetta per un ARPG simile a Diablo, Eko Software e Bigben Interactive’s Warhammer: Chasobane capitalizza. Tipo, punto e basta. È un gioco di Diablo con una nuova mano di vernice di Warhammer, con un’atmosfera cupa e molti combattimenti squishy e cruenti che creano un ciclo di gioco divertente, anche se un po’ ripetitivo. Warhammer: Chaosbane è piuttosto anticipato, ma quegli orari di apertura sono incredibili, dato che il bottino è fantastico e Nurgle ha sempre più creature grossolane da inviare verso di te. Quel livello diminuisce un po’ con il progredire del gioco, ma rimane un gioco costantemente gratificante che rende davvero la bellezza gotica e decrepita di Warhammer Fantasy.

Warhammer: Chaosbane è disponibile su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

5. Mordheim: la città dei dannati

Immagine: Rogue Factor/Focus Home Interactive

Basato sul gioco da tavolo che Games Workshop ha originariamente rilasciato nel 1999, Rogue Factor e Focus Home Interactive’s Mordheim: la città dei dannati è una versione strana e incredibilmente impegnativa della formula XCOM. Bande di mercenari di tutte le razze provenienti da ogni angolo del mondo di Warhammer sono scese sulla città di Mordheim alla ricerca della pietra del wyrdheim (una pietra fantastica), e questo porta ad alcune difficili schermaglie durante la campagna del gioco. Mette il giocatore in una prospettiva in terza persona alla Valkyria Chronicles, con morte permanente e lesioni permanenti per rendere il gioco lungo ancora più difficile. L’atmosfera è deliziosamente cupa e la curva di apprendimento vaga e spietata rende questo gioco, ai miei occhi, davvero speciale.

Mordheim: la città dei dannati è disponibile su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

4. Warhammer: Dark Omen

Immagine: Paesaggio mentale/Arti elettroniche

Mindscape e arti elettroniche’ Warhammer: Oscuro presagio è un sequel del 1998 di un altro gioco in questo elenco (quello proprio sotto questo). Oscuro presagio è un po’ come Total War: Warhammer su scala più piccola, schermaglia. Costruisci l’elenco della tua compagnia di mercenari e goditi le trappole dell’ambientazione cupa ma stranamente affascinante di Warhammer Fantasy. La sua versione di Games Workshop Battaglia fantasy di Warhammer il gioco da tavolo è ingannevolmente semplice, con scontri tra unità da mischia, a distanza e di artiglieria in una varietà di terreni. Come nel caso della versione da tavolo, tuttavia, è necessario tenere conto delle linee di vista da un bersaglio all’altro.

Warhammer: Oscuro presagio è disponibile su PC Windows tramite GOG.

3. Warhammer: L’ombra del topo cornuto

Immagine: paesaggio mentale

Molte persone preferiscono Warhammer: Oscuro presagio al suo predecessore. Non sono una di quelle persone. Adoro questo gioco e il suo approccio visivo ormai rudimentale alla strategia in tempo reale nell’ambiente di Warhammer. Mindscape ha sviluppato questo gioco di strategia del 1995 in modo tale che, ciò che manca visivamente, è più che compensato dalla sfida (a volte ingiustamente) e dalla trama di Warhammer Fantasy. Dai filmati oscuri ma campy ai dialoghi di battaglia esagerati, L’ombra del topo cornuto è inconfondibilmente Warhammer. Nuove unità offrono nuove tattiche L’ombra del topo cornuto‘s, che si svolgono lungo un percorso relativamente lineare, ma le missioni opzionali e alcune decisioni sul percorso della storia rendono il gioco un po’ più imprevedibile. Inoltre, potrai combattere gli uomini-ratto, gli Skaven e gli orchi, i nemici più belli e strani di Warhammer Fantasy.

Warhammer: L’ombra del topo cornuto è disponibile su PC Windows tramite GOG.

2. Warhammer: Vermintide 2

Immagine: squalo grasso

lo dico io: Warhammer: Vermintide 2 è Dato per morto ma meglio. quello di Fatshark Warhammer: Vermintide 2 è un gioco di sopravvivenza dell’orda cooperativo in prima persona del 2018 ambientato nell’era della fine dei tempi (una sorta di apocalisse un po’ lenta che ha inaugurato l’era di Sigmar) dell’ambientazione di Warhammer Fantasy. Scegli la tua classe (io preferisco il Cacciatore di Streghe) e inizia ad affettare, sparare, pugnalare, distruggere e immolarti attraverso le orde del Caos. Il gameplay, sebbene semplice, è incredibilmente soddisfacente. Da Skaven a Chaos Champions a Beastmen, la varietà di nemici è sorprendente quanto il level design, che è solo approfondito e migliorato con le meravigliose campagne DLC. Inoltre, la direzione artistica è probabilmente la più vicina che un videogioco sia mai riuscito a mostrare completamente la varietà di bellezza oscura che è l’ambientazione di Warhammer Fantasy.

Warhammer: Vermintide 2 è disponibile su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

1. Total War: Warhammer 2

Immagine: Assemblaggio creativo/Sega

Insieme a Total War: Warhammer 2, Creative Assembly ha preso tutto ciò che di meraviglioso dell’ambientazione di Warhammer Fantasy e del gioco di battaglia da tavolo ha reso giustizia dieci volte. Total War: Warhammer 2 prende tutto alla grande dal primo gioco, ne aggiunge altro e lo perfeziona quasi alla perfezione: mappe tentacolari, campi di battaglia sempre caotici, intrighi narrativi su vasta scala, ogni razza che potresti desiderare in un gioco di Warhammer Fantasy, e una grafica meravigliosamente dettagliata si uniscono per rendere questo il miglior gioco di Warhammer Fantasy. Qualunque cosa tu veda sullo schermo, indipendentemente dalla battaglia, ricorda meravigliosamente il gioco da tavolo: ambienti dettagliati e complessi disseminati di quante più miniature possibili, che si sfidano in guerre su larga scala. (Total War: Warhammer 3 vale anche la pena notare in questo elenco, soprattutto dopo il suo recente Imperi immortali espansione, ma sta ancora appianando le sue numerose rughe.)

Total War: Warhammer 2 è disponibile su PC Windows, Mac e Linux.