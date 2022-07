I 10 migliori DJ al mondo in questo momento

Ci sono state varie tendenze, movimenti e rivoluzioni chiave nella storia della musica. Nel mondo in rapida evoluzione di oggi, molti generi dinamici sono emersi e si sono evoluti. Il più innovativo del gruppo è stato il disk jockey.

Il DJ, come un remix, combina vecchi brani con un’atmosfera moderna e vibrante. Jimmy Savile è stato il primo DJ al mondo e da allora ci sono stati altri DJ in tutto il mondo. Ogni anno, solo pochi nuovi musicisti entrano nel business musicale globale. Questo articolo esaminerà i primi dieci migliori DJ del mondo.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Correlati- Le 5 migliori skin P250

Nel corso della storia della musica, si sono evolute diverse tendenze e movimenti che hanno avuto un impatto drammatico sul mondo. Disk Jockeying è quando una vecchia canzone viene offerta con una nuova svolta. Ecco un elenco dei 10 migliori DJ che hanno fatto sì che il mondo li segua ciecamente.

1. David Guetta

La musica di David Guetta viene ancora suonata nei club e alla radio più di due decenni dopo la sua prima apparizione sulla scena. È un DJ in Francia, un produttore discografico, un ingegnere del suono, un compositore e molte altre cose. La sua versatilità musicale e abilità tecnica gli è valsa il titolo di “miglior” DJ. Con oltre 30 milioni di album e 9 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, è l’artista solista più venduto di tutti i tempi. Guetta è stato nominato il DJ numero uno nella Top 100 DJ di DJ Mag nel 2011.

2. Tiesto

Molto prima che i DJ diventassero celebrità negli Stati Uniti, questo maestro di trance olandese era un’attrazione europea di dimensioni U2, lanciando enormi bombe sintetizzate da Ibiza alle Olimpiadi estive del 2004 ad Atene. La sua musica una volta era una spirale di trance che induceva i brividi, ma da allora si è evoluta in ritmi più pesanti basati sull’elettronica.

Correlati- I 5 momenti più importanti che hanno creato Mikasa Stagione 4 uno dei personaggi più forti nell’Attacco dei Titani!

Nonostante la sua retribuzione annuale dichiarata di $ 20 milioni, non si accontenta di milioni di follower. “Skrillex ha un seguito completamente diverso da quello che ho io”, dice Tiesto.

Quindi potrei ottenere l’affetto e il rispetto suo e di altri DJ. Le persone sanno chi sono e cosa faccio, ma non capiscono cosa faccio”.

3. Martin Garrix

Martin Garrix, nato Martijn Gerard Garritsen, è un DJ e produttore discografico di fama mondiale. Questo DJ olandese ha una laurea in produzione del suono presso la Herman Brood Academy dell’Università di Utrecht.

L’esperienza e il talento di Martin hanno portato ad alcune delle migliori iniziative di musica house progressiva. Attualmente è il DJ EDM più popolare al mondo, con il maggior numero di follower su Instagram.

4. Armin van Buuren

Armin van Buuren è un noto DJ, produttore discografico e remixer nel mondo della musica, noto per i suoi brani progressive house. Con i suoi sei brani, un popolare programma radiofonico chiamato “The State of Trance” ha ottenuto riconoscimenti internazionali. Armin è nato nella città olandese di Leiden. Ha iniziato a comporre musica e fare il DJ nei club e nei bar locali all’età di 14 anni.

La sua carriera di cantante è decollata nel tempo. Nei primi anni 2000 ha spostato la sua attenzione dal diritto alla musica. Da allora ha pubblicato altre raccolte di house progressive e trance vocale.

5. Deadmau5

Joel Zimmerman, un noto DJ, va sotto il nome d’arte Deadmau5. È anche un musicista eccezionale e produttore di musica elettronica. È uno dei DJ mascherati più famosi del gioco, insieme a Claptone e Marshmello, e produce principalmente musica house progressiva.

È uno dei produttori più pagati al mondo, con sei Grammy al suo nome per il suo straordinario lavoro.

6. Hardwell

Hardwell, produttore discografico, remixer e virtuoso di remixer olandese, è uno dei migliori DJ al mondo. DJ Mag lo ha premiato come miglior DJ del mondo per il secondo anno consecutivo. DJ Mag lo ha classificato al terzo posto tra gli artisti di musica elettronica più influenti del mondo. I brani e i remix del DJ gli hanno guadagnato un seguito di culto, così come le sue frequenti esibizioni in occasione di eventi musicali. Ha pubblicato undici CD di compilation e un DVD di documentari da quando ha lanciato la sua etichetta discografica.

7. Diploma

Thomas Wesley Pentz, meglio conosciuto con il nome d’arte “Diplo”, è un noto DJ nel settore della musica dance elettronica (EDM) e dell’electro house (EH).

La prima collaborazione internazionale di Diplo è stata con MIA e da allora ha collaborato con molti altri artisti internazionali, tra cui Madonna, Justin Bieber, JD Snake, Major Lazer e Skrillex.

8. Skrillax

Skrillex è il nome d’arte del DJ americano Sonny Moore. I suoi brani hanno sempre prodotto qualcosa di nuovo e intrigante, che vanno dal Dubstep ai MoomBahton e alla musica dance elettronica.

La sua carriera musicale è iniziata nel 2004 come cantante solista, ma ha presto scoperto che la sua vera passione era mixare e creare musica. Nel 2008 è diventato famoso come DJ diversificato. La cantante ha vinto otto Grammy Awards, oltre a MTV Video Music Awards e Annie Awards.

Related-Top 5 Ultraman Kaiju che definiscono il regno dei mostri per tutti gli ultra fan!

9. Calvin Harris

La sua carriera musicale è iniziata nel 2007 e da allora è emerso un nuovo mondo EDM. È stato anche nominato uno dei DJ più ricchi del mondo negli ultimi dieci anni. Ha lavorato con numerosi musicisti famosi, tra cui Rihanna, Ne-Yo e altri.

10. Marshmello

Il DJ Chris Comstock, spesso noto come Marshmello, è un grande DJ e produttore di EDM noto per il suo caratteristico cappello da marshmallow. Il musicista ha creato un distinto genere EDM “sentirsi bene” che attira rapidamente gli ascoltatori.

Ha collaborato con molti musicisti mentre lavorava a remix e composizioni. Le sue canzoni sono entrate nella top 30 della classifica Hot 100 di Billboard.

Questa è la nostra lista dei migliori DJ del mondo. Non essere costernato se il tuo DJ preferito non è nell’elenco. Parlaci anche del tuo DJ preferito.