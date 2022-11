I 10 migliori carri armati di World of Tanks e come ottenerli

C’è una ragione per cui World of Tanks di Wargaming è diventato un gioco multiplayer costantemente popolare al di là del semplice fatto di essere gratuito: il gioco offre un’esperienza ampia e profonda per il divertimento dei giocatori. È pieno di numerosi tipi di carri armati, ognuno con i propri potenziamenti, progressi e livelli su cui lavorare per sbloccare più carri armati. A causa dell’elevato numero di carri armati, può essere piuttosto opprimente per i nuovi giocatori poiché la maggior parte non sa ancora cosa rende un buon carro armato o perché alcuni carri armati sono migliori in alcune situazioni rispetto ad altri.

Che tu sia nuovo sulla scena o un giocatore di ritorno, ci sono alcuni fantastici carri armati per ogni livello. Possono essere tutti acquistati nel negozio in-game e non avranno bisogno di alcuna valuta premium, anche se sei libero di usarla se lo desideri. Ma con un po’ di pratica, lavoro di squadra e tattiche, chiunque può procurarsi questi carri armati.

Quali sono i migliori carri armati in World of Tanks?

World of Tanks è pieno di carri armati da provare e ti incoraggiamo ad andare oltre questo elenco e sperimentare per trovare quello che funziona per te. Ma se stai cercando un po’ di aiuto, questi carri armati sono tutte ottime opzioni per aiutarti a vincere.

Innanzitutto, una breve analisi di come funziona questa classifica: noterai che i carri armati sono suddivisi in livelli. I livelli sono, essenzialmente, i livelli o le leghe nel gioco. Inizi dal livello 1 e raggiungi il livello X. I carri armati di diversi livelli possono combattere l’uno contro l’altro, ma di solito vedi carri dello stesso livello quando giochi.

Ogni carro armato ha i suoi usi e non ti romperà se non hai i carri armati elencati qui. Ogni carro in questa lista ha la più alta percentuale di vittorie negli elenchi della comunità e una grande utilità in combattimento. Questo non significa che sei invincibile con questi carri armati o che ogni partita sarà vinta facilmente. Hai ancora bisogno di pratica e devi lavorare insieme ai tuoi alleati per avere successo. Questi carri armati rendono più facile rimanere in vita e partecipare.

Livello I – Leichttraktor

Immagine tramite World of Tanks

Il Leichttraktor ha il miglior cannone tra i carri di livello 1 ed è uno dei tuoi carri di partenza. Non dovrai fare nulla per sbloccarlo. Il carro ha il miglior raggio visivo nel livello 1 (30 in più rispetto a qualsiasi altro carro armato) e la mobilità è solida. L’armatura non è delle migliori ma può rimbalzare su alcuni proiettili vaganti. Nonostante il suo deficit con l’armatura, ha il più alto tasso di vittorie tra i carri di livello 1 ed è consigliato per i nuovi arrivati.

Livello II – Renault R35

Immagine tramite World of Tanks

La Renault R35 può essere acquistata per 3.850 crediti nel negozio in-game. Sebbene sia identico nello stile di gioco all’Hotchkiss H35, il Renault R35 ha un’armatura migliore e può sopravvivere più a lungo in combattimento. Non è il carro armato più preciso, ma essere in grado di sopravvivere offre un vantaggio significativamente migliore rispetto ad altri carri armati. Inoltre, è più facile muoversi sul terreno ed è più veloce della maggior parte dei carri armati di livello II. Finché non cadi in un’imboscata e ti sparano da dietro, la Renault R35 ti servirà bene.

Livello III – Incrociatore Mk III

Immagine tramite World of Tanks

Il Cruiser Mk III può essere acquistato per 38.000 crediti nel negozio in-game. Non è il carro armato più veloce e la sua bassa velocità può deluderlo. Il Cruiser Mk III compensa tutto ciò con un’incredibile potenza di fuoco. Non è troppo infastidito dal terreno collinare e ha uno dei migliori rapporti peso-potenza tra tutti i carri di livello III. Spostare questo carro armato richiederà un po’ di pratica, ma puoi facilmente fortificare la tua posizione e distruggere facilmente altri carri armati. Fai solo attenzione a non farti attaccare poiché l’Incrociatore non è il carro armato più resistente.

Livello IV – Matilde

Immagine tramite World of Tanks

La Matilda può essere acquistata per 140.000 crediti nel negozio in-game. Ha una delle migliori condizioni di salute tra i carri di livello IV e può sopportare un numero considerevole di attacchi. Il Matilda può sopportare alcuni scontri a fuoco, assicurandosi che tutti i nemici presi nelle sue mani pagheranno. Dovrai prestare attenzione al danno per colpo, poiché non è elevato. Non si muove nemmeno velocemente, ma è un carro fantastico quando può mettersi in posizione.

Livello V – AT 2

Immagine tramite World of Tanks

L’AT 2 Tank può essere acquistato per 425.000 crediti nel negozio in-game. La sua armatura è stata declassata nei recenti aggiornamenti, ma offre comunque una notevole quantità di difesa. Insieme al suo incredibile attacco, hai un carro armato che può prendere colpi e distribuirli. Dovrai esercitarti a usare il carro armato in modo efficace, poiché non si muove rapidamente, e devi abituarti all’armatura ridotta. Ma con la pratica e gli aggiornamenti adeguati, questo sarà un fantastico carro armato di livello V.

Livello VI – KV-2

Immagine tramite World of Tanks

Il carro armato KV-2 può essere acquistato dal negozio in-game per 920.000 crediti. Per il suo livello, ha una delle armi più potenti che puoi trovare su un carro armato. Non è un carro armato adatto ai principianti, poiché è necessario avvicinarsi a un carro armato per avere i migliori effetti. Devi anche abituarti ai giocatori che cercano di eliminarti prima poiché questo carro armato ha un’ottima pistola. Con abbastanza pratica, puoi andare in giro per il campo e iniziare a decimare i giocatori quando ti avvicini abbastanza. Assicurati di equipaggiare gli aggiornamenti appropriati e non dovresti avere molti problemi.

Livello VII – T71 DA

Immagine tramite World of Tanks

L’arrivo del T71 DA ha reso il carro AMX 13 75 quasi obsoleto. Costa 1.400.000 crediti nel negozio di gioco ed è migliore in tutto rispetto al carro AMX 13 75. Ha una grande mobilità e ha una delle migliori armi che puoi trovare nel livello VII. È anche un popolare counter per alcuni carri leggeri di livello IX e X. Non è eccezionale per nascondersi e la precisione del serbatoio può essere scarsa. Ma la sua mobilità e potenza di fuoco compensano la mancanza di furtività e possono consentire a questo carro armato di dominare anche contro carri di livello superiore.

Livello VIII – Emil I

Immagine tramite World of Tanks

L’Emil I costa 2.540.000 crediti per l’acquisto nel negozio in-game. È piccolo, il che lo aiuta a nascondersi e ripararsi da altri carri armati. Tuttavia, è fragile e il suo tipo di armatura può essere facilmente perforato. Avrai bisogno di aggiornamenti per rendere efficace la pistola, ma sarai in grado di perforare l’armatura del carro armato con quelle giuste. L’elevazione e la depressione del cannone saranno cruciali per dare la caccia ai punti deboli dell’armatura. Nascondersi al riparo e poi attaccare i nemici quando non si sono accorti di te è la strada da percorrere.

Livello IX – AMX M4 m. 51

Immagine tramite World of Tanks

L’AMX M4 m. 51 tank vale 3.580.000 crediti nel negozio in-game. È un carro armato di supporto e deve lavorare con carri armati più pesanti per fare danni. Il ruolo di questo carro armato è quello di guardare fuori e prevenire le posizioni di fiancheggiamento del nemico. A meno che la copertura non sia abbondante, è improbabile che tu combatta le battaglie da solo. Ma con una buona mobilità e una grande precisione su entrambi i cannoni, è probabile che non incontrerai molti problemi se devi supportare un altro carro armato.

Livello X – Oggetto 268 versione 4

Immagine tramite World of Tanks

Il carro armato Object 268 versione 4 vale 6.100.000 di crediti nel negozio in-game. Quando questo carro verrà individuato, tutti faranno del proprio meglio per distruggerlo. Non può ruotare la sua torretta e si muove lentamente. Ma se riesci a puntare le tue pistole verso un nemico, è probabile che non siano in grado di reagire efficacemente. Con colpi potenti che hanno una buona penetrazione e un’armatura frontale che può far rimbalzare le munizioni, pochi carri armati possono resistere al carro Object 268 versione 4.