Hunt Showdown Serpent Moon Event e aggiornamento console 1.9

L’evento Hunt Showdown Serpent Moon porta con sé alcuni nuovi contenuti spettrali e un enorme bonus per i giocatori su console.

Come rivelato all’inizio di questo mese dagli sviluppatori Crytek, l’evento della prossima settimana è impostato per apportare alcune grandi modifiche al gioco, inclusa l’aggiunta di una nuova ora del giorno.

Potrebbe non sembrare molto, ma è un aspetto piuttosto importante dell’esperienza Showdown, e arriverà con un sacco di altri contenuti ispirati agli eventi che terranno impegnati i fan nelle prossime settimane.

La data di uscita dell’evento Hunt Showdown Serpent Moon è stata fissata per mercoledì 27 luglio 2022.

E questo è anche il momento in cui i giocatori si aspettano che Hunt Showdown 1.9 arrivi su console come parte di un aggiornamento più ampio.

Crytek non ha condiviso una data specifica per quando il principale aggiornamento di Hunt Showdown sarà disponibile per il download su Xbox One e PS4, ma ha dichiarato su Twitter che di solito ci vogliono due settimane dopo il rilascio su PC.

Tenendo presente questa datazione, la versione per console di Hunt Showdown 1.9 sarebbe stata programmata per il 27 luglio, lo stesso giorno del nuovo evento. Il messaggio completo di Crytek su Twitter recita: “Di solito arriva circa due settimane dopo il rilascio del PC a causa del controllo della console e del processo di invio”.

Hanno seguito questo messaggio con un altro che confermava che presto sarebbero arrivate notizie ufficiali su Hunt Showdown 1.9 per console. Alla domanda se l’aggiornamento 1.9 fosse già disponibile per Xbox One, il team di Crytek ha risposto: “Presto! Tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni”.

Avrebbe senso che l’aggiornamento 1.9 arrivasse su piattaforme Xbox e PlayStation come parte del nuovo evento Serpent Moon, ma i fan dovrebbero attendere che ulteriori informazioni vengano condivise dal team nei prossimi giorni.

È stato confermato che l’evento Serpent Moon conterrà una serie di oggetti ed eventi speciali che saranno disponibili nel gioco fino al 26 settembre. I giocatori potranno esplorare le diverse mappe durante una nuova ora del giorno, con una luna verde che illumina il solita notte buia.

I giocatori potranno anche ottenere nuovi cosmetici durante l’evento, tra cui la skin antidoto Snake Oil Ward e la skin Snakeshot pistola Sparks. Ci sarà anche una missione speciale da completare durante la Serpent Moon, che incaricherà i giocatori di sacrificare i serpenti trovati in cesti speciali sulla mappa. Avrai la possibilità di distruggere il cestino o tentare di estrarlo in modo da poter guadagnare più punti evento.

