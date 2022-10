Horizon Zero Dawn potrebbe essere il prossimo in linea per un remake/remaster per PS5, insieme a un nuovo gioco multiplayer

Un altro remake/remaster potrebbe essere all’orizzonte per un altro dei titoli tripla A di PlayStation. Sulla base di un precedente rapporto di MP1ST, un insider anonimo a conoscenza della situazione ha rivelato che una versione rinnovata di Horizon: Zero Dawn è attualmente in lavorazione per PS5.

A seguito del rilascio divisivo e delle conseguenze della recente riedizione di The Last of Us Part 1, sembra che Sony e lo sviluppatore Guerilla Games abbiano deciso di saltare sul treno del remake poiché, secondo quanto riferito, Horizon: Zero Dawn per PS5 presenterà una grafica migliorata con un concentrarsi su un sistema di illuminazione migliorato e texture revisionate per portare il design ambientale e dei personaggi allo stesso livello di quello della voce più recente, Horizon: Forbidden West. Il remake includerà anche funzionalità di accessibilità, diverse modalità grafiche e lievi miglioramenti anche al gameplay generale.

Secondo lo stesso rapporto, il remake/remaster di Horizon: Zero Dawn potrebbe non essere l’unico progetto attualmente al lavoro da parte di Guerilla Games. Ulteriori informazioni hanno rivelato che un gioco multiplayer online Horizon è attualmente in fase di sviluppo anche per PS5 e PC. Sono in corso speculazioni sul fatto che questa versione multiplayer possa integrare una forma di gioco cooperativa all’interno del sistema Horizon e che la creazione e la personalizzazione del personaggio ruoti principalmente attorno alle tribù e alle culture introdotte durante la serie. Tuttavia, i dettagli per questa versione multiplayer del franchise di Horizon sono ancora oscuri e nulla è ancora scolpito nella pietra.

Horizon: Zero Dawn è una storia incentrata sulla nostra amata eroina Aloy mentre attraversa una terra apocalittica governata da creature robotiche avanzate. Per i fan irriducibili di questa serie, questo sarà senza dubbio un motivo per rallegrarsi poiché la magia di Zero Dawn potrebbe presto essere vissuta sulle console di ultima generazione.