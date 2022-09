Hollow Knight Silksong ha confermato di abbellire PlayStation 4 e 5

Hollow Knight Silksong è stato un attesissimo sequel di Hollow Knight, un’avventura 2D di Metroidvania che ha catturato il pubblico quando è stata pubblicata per la prima volta nel 2017. I fan hanno atteso con impazienza i dettagli per Silksong per anni e solo di recente sono emerse ulteriori informazioni al riguardo — le ultime informazioni provengono dalla vetrina di Xbox e Bethesda Games all’inizio di quest’anno, confermando che sarà rilasciata su Xbox Game Pass il primo giorno. Ora è stato confermato che Silksong arriverà su PlayStation 4 e 5 quando verrà lanciato.

La conferma che Hollow Knight Silksong rilascerà sulle piattaforme PlayStation arriva dall’account Twitter ufficiale di PlayStation.

Per molti fan, questo dettaglio non sorprende, ma poiché il team Xbox ha condiviso che Silksong sarebbe stato un titolo Xbox Game Pass del primo giorno, è bello vedere che i fan di PlayStation non si perderanno questo titolo. Prevediamo che Silksong arriverà su PlayStation quando verrà lanciato ufficialmente all’inizio del 2023, ma questo non è stato condiviso nel tweet. Si spera che sia così, per garantire che tutti i fan della serie Hollow Knight possano saltarci dentro quando il gioco sarà disponibile.

L’attesa per Silksong è stata una lunga corsa. I fan hanno creato migliaia di meme da clown sulla visione di vetrine e rivelazioni, dicendo che avrebbero finalmente ricevuto informazioni sul gioco, per essere solo delusi, ma l’attesa è quasi finita. Il team Xbox ha confermato che Silksong sarebbe stato rilasciato nei prossimi 12 mesi dopo aver annunciato l’Xbox Game Pass, quindi dovrebbe uscire prima del 12 giugno 2023, ma non c’è stata alcuna conferma ufficiale.

Per ora, i fan continuano ad aspettare di sapere quando potranno tornare alla serie Hollow Knight ed esplorare Silksong. I fan di PlayStation possono stare tranquilli sapendo che anche loro si imbarcheranno nel prossimo viaggio nei giochi di Hollow Knight.