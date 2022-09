Hogwarts Legacy per PlayStation riceve missioni e contenuti esclusivi

Eredità di Hogwarts, il gioco di ruolo open-world ambientato nel mondo dei maghi di Harry Potter, avrà una missione esclusiva per PlayStation quando verrà lanciato a febbraio e somiglia più a un classico videogioco horror che al tipo di brivido normalmente offerto dal franchise offerte.

The Haunted Hogsmeade Shop è la ricerca e sembra che il negozio titolare sia in vendita a seguito di alcuni eventi soprannaturali piuttosto sfortunati. Ci sono manichini spettrali, maghi schiamazzanti e malefici, un dungeon aggiuntivo, un set di cosmetici in-game e sembra che i giocatori sbloccheranno il negozio stesso una volta completata la serie di missioni.

“Cassandra Mason ha un negozio da venderti a Hogsmeade, ma non tutto è come sembra in questa struttura fatiscente”, ha scritto WB Games Avalanche sul PlayStation Blog. “Quali segreti sinistri si nascondono sotto il negozio di Madam Mason e perché era così entusiasta di venderlo? È un mistero che i giocatori di Hogwarts Legacy scopriranno nella missione Haunted Hogsmeade Shop, disponibile esclusivamente su piattaforme PlayStation.

Eredità di Hogwarts si svolge alla fine del 1800, circa 100 anni prima che Harry Potter si iscrivesse alla famosa scuola di magia, e interpreta un personaggio creato nei panni di un nuovo mago o strega che studia lì. In Eredità di Hogwartstuttavia, sono uno studente del quinto anno, imparano la magia avanzata, fanno amicizia e combattono feroci rivali.

Originariamente previsto per un lancio nel 2022, Avalanche Software e Warner Bros. hanno spinto Eredità di Hogwarts al 10 febbraio 2023 per dare agli sviluppatori “un po’ più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile”. Eredità di Hogwarts verrà lanciato anche su PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. La versione Nintendo Switch del gioco non ha ancora una data di uscita.