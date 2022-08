Hilda Stagione 3: Tutto ciò che sappiamo

‘Ilda,’ una serie animata anglo-canadese basata sull’omonima serie di graphic novel, segue una ragazza senza paura dai capelli blu di nome Hilda. Vive in una capanna nel bosco con sua madre e vive avventure fantastiche con i suoi amici David, Frida, Alfur e Twig a Trolberg e dintorni.

È stato presentato in anteprima su Netflix il 21 settembre 2018, ricevendo recensioni estremamente positive da parte di critici e spettatori. La pluripremiata serie, creata da Luke Pearson, ha ricevuto elogi per la sua scrittura, le esibizioni vocali e l’animazione. Volete sapere se ci sarà una stagione 3? Ecco tutto quello che sappiamo!

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Data di uscita della stagione 3 di Hilda

Stagione 2 di “Hilda” sarà presentato in anteprima su Netflix il 14 dicembre 2020. La seconda stagione è composta da 13 episodi, ciascuno della durata di 24 minuti. Ecco cosa abbiamo scoperto finora sulla stagione 3. Non c’è stata alcuna parola su una terza puntata, ma il fatto che l’episodio finale si concluda con un cliffhanger ci dà speranza.

I fan saranno lieti di apprendere che un film di 70 minuti è attualmente in lavorazione. Al momento, non è chiaro se il film riprenderà da dove si è interrotta la seconda stagione o se sarà un’avventura a sé stante. Tenendo conto di tutti questi fattori, i fan dovranno aspettare un po’, poiché molto probabilmente il film uscirà dopo la stagione 2. Se c’è un’altra stagione, possiamo aspettarci che la stagione 3 di “Hilda” uscirà nel 2022.

Cast della terza stagione di Hilda: chi può esserci?

Hilda, l’audace Sparrow Scout, è interpretata da Bella Ramsey. Daisy Haggard interpreta la madre di Hilda, Johanna, nel film. Hilda è spesso accompagnata dai suoi amici Frida (Ameerah Falzon – Ojo), David (Oliver Nelson) e Alfur Aldric, un elfo (Rasmus Hardiker). Se viene realizzata una terza stagione, tutti i membri del cast vocale principale potrebbero tornare per dare vita ai rispettivi personaggi, con alcune modifiche possibili. Potrebbero esserci anche alcune nuove voci per i nuovi personaggi.

Correlati- McGraw Ave Stagione 2- Tutto quello che sappiamo!

Qual è la trama di Hilda Stagione 3?

La stagione 2 si conclude con l’episodio “La foresta di pietra”, in cui Hilda, sua madre e Twig rimangono bloccati in una foresta di pietra infestata dai troll. Frida e David vanno a cercarli nonostante i pericoli che devono affrontare. Alla fine, il corvo viene in loro aiuto e riporta Hilda, Twig e Johanna a casa loro. L’episodio si conclude con Johanna che serve la colazione a Hilda.

Quando la madre di Hilda la sveglia, scopre che è il bambino Troll, Baba, che è sul letto di Hilda, mentre sua figlia, Hilda, viene vista giocare nella Foresta di Pietra con una famiglia di Troll. Se c’è una terza stagione, vedremo più avventure dal mondo di Hilda. Dato che la Foresta di Pietra non è il soggetto del film in uscita, la terza stagione potrebbe continuare la storia di Hilda lì.

Correlati- ‘All American’ Stagione 5 – Data di uscita, cast, trailer, trama

“La terza stagione si sposterà dagli eventi del film ed esplorerà un nuovo territorio”. Anche se ci saranno alcune deviazioni, sarà una storia più focalizzata e continua di quella che abbiamo raccontato in precedenza, il che è eccitante. Sfortunatamente, questa sarà l’ultima stagione, ma sono entusiasta che le persone vedano cosa abbiamo in serbo, soprattutto perché stiamo andando oltre i libri, quindi tutto è una sorpresa. Direi che si tratta meno di rivisitare il materiale precedente e più di approfondire aspetti del mondo di Hilda che sono rimasti inespressi fino ad ora”.

La terza stagione di Hilda sarà composta da 13 episodi. Emerald Wright-Collie sarà il produttore della serie e Monique Simmon è stata promossa a produttrice associata.

Vale la pena notare che alla fine del 2021 si sono verificate una serie di “fughe di notizie” che condividevano sceneggiature specifiche della terza stagione, il che implica che alcuni doppiatori hanno iniziato e/o completato il loro lavoro nella terza stagione. I post su Instagram confermano anche che il doppiatore di Wood Man, Ako Mitchell, è tornato in studio di registrazione riprendendo il suo ruolo. La terza stagione di Hilda non è stata ancora annunciatama ti terremo aggiornato.

Correlati- I migliori personaggi dello spettacolo anti-supereroi che dovresti sapere prima di capire qualcos’altro sulla stagione 4 dei ragazzi!

Nel frattempo, se sei un grande fan di Hilda, ti consigliamo di visitare Hilda The Series su Reddit, una community molto attiva che discute di tutto ciò che riguarda Hilda. Ci sono molte speculazioni sulla terza stagione, incluso questo post, che spera che Hilda sviluppi una paura a lungo termine nella prossima stagione finale.

Non vedi l’ora che arrivi la terza e ultima stagione di Hilda su Netflix?