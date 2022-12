Hideo Kojima “vince un Oscar” poco prima dei The Game Awards

Sappiamo che Hideo Kojima ha un debole per i film. C’è stato il desiderio di molti fan che un giorno realizzasse lui stesso un film. Per ora, Metal Gear e Death Stranding possono fingere e fingere di averlo fatto.

Kojima ha condiviso un breve video su Twitter che gli ha mostrato la finta vittoria di un Oscar in uno stand di realtà aumentata all’Academy Museum of Motion Pictures. “Per qualche ragione, ho ricevuto il premio”, ha scherzato. Tuttavia, un giorno un vero premio Oscar potrebbe essere nel futuro di Kojima. Di recente ha fatto un’audace affermazione su uno dei suoi progetti attuali, sostenendo che potrebbe “cambiare le cose” sia per i videogiochi che per i film. Sembra qualcosa degno di un Oscar scientifico e tecnico, se si realizza.

Kojima ha anche recentemente trascorso del tempo con un altro potenziale vincitore dell’Oscar. Ha incontrato SS Rajamouli, che ha diretto il film Tollywood RRR, uno dei più grandi film del 2022 sia per la critica che per il pubblico in generale. Il volto di Rajamouli è stato effettivamente scansionato alla Kojima Productions, quindi ci aspettiamo di vedere la sua somiglianza in un videogioco lungo la strada ad un certo punto.

Forse apparirà in Overdose, un presunto gioco di Hideo Kojima che a questo punto ha visto diverse fughe di notizie. Gli screenshot trapelati circolavano su un server Discord privato, mostrando l’attrice Margaret Qualley che si aggirava con un vestito blu in quello che sembrava essere un gioco horror. Un giorno dopo, alcuni filmati di gioco sono trapelati dallo stesso progetto, confermando i rapporti e preparandoci per un annuncio ufficiale nel prossimo futuro.

Questo in realtà si ricollega al tweet di Kojima dal Museo dell’Accademia. La struttura si trova a Los Angels, la stessa città in cui tra pochi giorni si terranno i The Game Awards 2022. Ha perfettamente senso che Kojima sia in città per la cerimonia, e sembra l’occasione perfetta per annunciare ufficialmente Overdose.