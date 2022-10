Hideo Kojima fa una grande dichiarazione sul prossimo gioco, afferma che potrebbe “cambiare le cose” per videogiochi e film

Il creatore della serie Metal Gear Hideo Kojima ha rilasciato alcune dichiarazioni audaci in passato, ma la sua ultima affermazione potrebbe essere la più alta di tutte. Quando Death Stranding era in fase di sviluppo, credeva che il team di Kojima Productions stesse sperimentando un nuovo genere, il “gioco strand”. Questa volta, afferma di creare qualcosa “come un nuovo mezzo”, uno che potrebbe avere effetti duraturi sia per i videogiochi che per i film.

Attualmente ci sono due giochi in sviluppo presso Kojima Productions. Il leader di Death Stranding Norman Reedus potrebbe essersi lasciato sfuggire che un sequel per quel gioco è in fase di sviluppo, quindi questa nuova dichiarazione di Kojima sembra riferirsi all’altro progetto. Apparentemente è qualcosa che desiderava realizzare da anni, ma non era possibile senza una tecnologia recente. “Se questo avrà successo, cambierà le cose, non solo nell’industria dei giochi, ma anche nell’industria cinematografica”, afferma.

È un’affermazione audace, soprattutto su qualcosa che apparentemente sarà molto sperimentale. “Puoi avere esperimenti di successo, ma c’è una lunga distanza tra un esperimento e un luogo in cui è qualcosa che diventa parte dell’uso quotidiano”, continua. “Ma io voglio essere il primo. Voglio continuare a essere il primo”. Qualunque cosa si riferisca Kojima, implica chiaramente un certo livello di rischio: anche gli esperimenti possono fallire.

Naturalmente, Kojima è sempre timido riguardo ai suoi progetti. Secondo quanto riferito, il suo prossimo gioco si chiama Overdose e si dice che abbia come protagonista Margaret Qualley, che in precedenza era apparsa come Mama in Death Stranding. Quella natura segreta è forse in contrasto con la presenza sui social media di Kojima, dove pubblica spesso foto di se stesso con personaggi famosi. Più di recente, ha scansionato i modelli facciali del regista SS Rajamouli e dell’attrice Elle Fanning, portando molti a sospettare che appariranno in uno di questi giochi in arrivo. Qualunque cosa Kojima stia lavorando, i Game Awards 2022 sarebbero un ottimo posto per darci una prima occhiata quando andrà in onda a dicembre.