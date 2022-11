Hideo Kojima dice di rifiutare ogni giorno offerte “ridicole” per il suo studio

Hideo Kojima vuole che la gente sappia che è uno sviluppatore di videogiochi decisamente indipendente. Cioè, non solo il suo studio ha “nessuna affiliazione con nessuno”, ma anche “ogni giorno”. Death Stranding l’autore rifiuta le offerte di acquisto di altre società.

“Alcune di queste offerte hanno prezzi ridicolmente alti”, ha detto Kojima nella sua ultima edizione di Brain Structure, un podcast disponibile tramite Spotify. (Per la cronaca, Kojima parla in giapponese, con una sovraincisione in inglese). “Ma non è che io voglia i soldi. Voglio fare quello che voglio fare. Ecco perché ho creato questo studio”.

Kojima ospita il podcast e il suo ospite questa settimana è stato il suo buon amico Geoff Keighley, lui stesso l’ospite dei The Game Awards, quindi Kojima apparentemente guida la discussione. (Disclosure: Kojima è un membro del comitato consultivo dei The Game Awards.)

Tuttavia, Keighley ha assunto rapidamente il ruolo di intervistatore, chiedendo a Kojima i recenti sviluppi nell’industria dei giochi. “Ci sono così tante voci sui giochi, in particolare sui social media, e ho pensato che forse avremmo parlato di alcune delle voci che sono là fuori e di alcune delle verità che stanno dietro quelle voci”, ha detto Keighley.

I due si sono quindi impegnati in una lunga discussione sulla cultura delle voci, sui prodotti di intrattenimento e sui social media. Dopo aver menzionato l’annuncio di questa estate secondo cui Kojima stava lavorando a un gioco per gli Xbox Game Studios di Microsoft, Keighley ha sollevato il già stretto rapporto di lavoro di Kojima con PlayStation e Sony Interactive Entertainment (Death Stranding era, ed è tuttora, un’esclusiva per console PlayStation) e se avesse preso impegni con un produttore di console o l’altro nel corso degli anni.

“Penso che molte persone abbiano un malinteso su Kojima Productions”, ha detto. “Ho creato questa azienda nel 2015 dopo aver lasciato Konami. Era al 100% di tasca mia. Nessun finanziamento da parte di nessuno. Quindi, siamo indipendenti”.

Kojima ha riconosciuto che l’effettiva vicinanza fisica del suo studio sia al quartier generale mondiale di Sony (a Shibuya, Tokyo), sia al quartier generale di Sony Interactive Entertainment, significa che “le persone tendono a pensare che facciamo parte di Sony”. Ma come indica l’annuncio di questa estate relativo a Microsoft, “siamo indie. Non abbiamo alcuna affiliazione e non siamo supportati da nessuno. […] E ogni giorno vengo avvicinato da offerte in tutto il mondo per acquistare il nostro studio.

“Alcune di queste offerte sono prezzi ridicolmente alti, ma non è che io voglia i soldi”, ha detto Kojima. “Voglio fare quello che voglio fare. Ecco perché ho creato questo studio”.

In altre parole, per coloro che si aspettano che Kojima Productions (e la mascotte Ludens) sia l’ultima acquisizione di grandi nomi in un anno passato con loro, non trattenere il respiro. “Finché sarò vivo, non credo che accetterò mai quelle offerte”, ha detto Kojima.

Si presume che la posizione di Kojima derivi da come il suo mandato si è concluso con Konami nel 2015, quando l’editore ha scartato lui e le sue idee a favore della fabbricazione di macchine pachinko e del bruciare a terra Pro Evolution Soccer.

Ma Kojima parla anche come artista (di 35 anni e oltre, in questo mezzo) che comprende il capitale creativo e quanto ha guadagnato.