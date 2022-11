Hideki Kamiya fa casualmente riferimento a “Bayo 4” quando parla del controverso finale di Bayonetta 3

I fan del franchise di Bayonetta continuano a riprendersi dagli eventi di Bayonetta 3 e uno degli autori del gioco e vicepresidente di Platinum Games, Hideki Kamiya, ha parlato del controverso finale. Kamiya anticipa anche l’arrivo di un “Bayo 4”, anche se non ha fornito informazioni concrete su quando arriverà il quarto episodio del franchise di Bayonetta.

Nota: Ci saranno spoiler più in basso, quindi se desideri evitare di essere viziato, ti consigliamo di distogliere lo sguardo.

Hideki Kamiya ha un account Twitter attivo dove risponde ai fan e offre la sua prospettiva sui giochi che ha contribuito a sviluppare. In una recente conversazione con i fan (tradotta tramite Google), Kamiya ha parlato del finale di Bayonetta 3, postando che il finale del gioco non è stato trasmesso correttamente a tutti. Spiega poi come Bayo 4 sarà uno “sviluppo inaspettato per tutti”.

(´-`) .。 oo (別 に 予想 外 で も なん で ない… と と 思っ て たんだ けど ベヨ 3 の ラスト が 誰 に も 伝わっ て ない っぽい ので ベヨ 4 は は 皆さん 予想 外 の の 展開 に なる なる なる なるます… ベヨ 4 が 出 た 時 に 「お前 それ 後 付け し たやろ」 という アレ が 必ず 出 て くる と 思う ので 今 の の に 言っ て おき ます ます))) ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます … — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 18 novembre 2022

Il franchise di Bayonetta è sempre stato un franchise di nicchia, salvato dalla totale interruzione solo grazie a una base di fan appassionati e Nintendo per aver portato la serie sulle console dell’azienda. Kamiya ha lasciato intendere che arriverà qualcosa di “inaspettato” per i fan.

Il finale di Bayonetta 3 di Kamiya non è stato “trasmesso correttamente”. L’affermazione potrebbe essere un riferimento al controverso finale del gioco. Mentre Bayonetta 3 è stato elogiato per il combattimento e il gameplay, il titolo ha ricevuto pesanti critiche per la sua storia, in particolare per il finale. La partita si è conclusa con la morte di Jeanne e Bayonetta che sono state trascinate all’inferno. Viene rivelato che un nuovo personaggio, Viola, è la figlia di Bayonetta proveniente da una dimensione alternativa e riceve il titolo di “Bayonetta”.

Secondo i fan di Bayonetta, il finale di Bayonetta 3 andava contro il messaggio trasmesso nei due titoli precedenti, e credevano che fosse inutilmente crudele nei confronti del personaggio principale. Inoltre, i giocatori non erano entusiasti di sostituire il protagonista principale con un personaggio nuovo di zecca, specialmente uno così divisivo come Viola. La dichiarazione di Kamiya potrebbe suggerire che la storia originale di Bayonetta non è ancora finita, e i fan dovrebbero aspettare con ansia la quarta parte del franchise.