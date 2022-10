Hideki Kamiya è “per sempre in debito” con Nintendo per l’opportunità di realizzare Bayonetta 3

Bayonetta 3 è stato finalmente lanciato con recensioni per lo più positive elogiando l’azione serrata, l’accattivante campanilismo dei personaggi e lo spettacolo generale del gioco. Ma è probabile che se di recente hai visto qualcosa su Bayonetta 3 nelle notizie, si trattasse invece di una delle miriadi di controversie che l’hanno vorticato nelle ultime due settimane.

Forse è stata l’ex voce di Bayonetta Hellena Taylor a fare affermazioni sui termini del suo ritorno nella serie che in seguito si sono rivelati fuorvianti, o il vortice di riprese calde che circonda il finale del gioco. Se sei stato davvero sfortunato, potresti anche aver rovinato i punti chiave della trama prima ancora che il gioco venisse rilasciato.

Tuttavia, un uomo che rimane grato per la presenza del gioco nella sua vita è il vicepresidente di PlatinumGames e creatore della serie Bayonetta Hideki Kamiya. Unendosi al produttore Nintendo Makoto Okazaki per un’intervista con la rivista di gioco giapponese Famitsu, ha commentato di considerarsi “indebitato per sempre” con Nintendo per l’opportunità di fare una terza voce nella serie, secondo la traduzione fatta da SatsumaFS per conto di Nintendo Everything.

Nell’intervista, Kamiya e Okazaki discutono del processo tra la cancellazione del precedente progetto di PlatinumGames, Scalebound – un titolo che Kamiya sarebbe ancora pronto a riportare in vita – e la conferma di Bayonetta 3. Secondo Kamiya, Bayonetta 3 era un gioco che “i fan volevano, e uno che volevo realizzare anch’io”, quindi dopo aver ricevuto la brutta notizia su Scalebound, il team ha immediatamente iniziato a lavorarci. Poi, in un incontro con Nintendo sul porting di Bayonetta 1 e 2 su Switch, è stata sollevata la questione di un terzo gioco. L’idea è stata presa in considerazione da Nintendo, ma alla fine è stato un “appassionato videomessaggio” dello stesso Kamiya che ha dimostrato la spinta finale per dare il via libera al gioco, secondo Okazaki. Qualunque siano i problemi che potrebbero aver offuscato il lancio del gioco, lo stesso Kamiya rimane comunque grato a Nintendo per l’opportunità di “espandere ulteriormente il mondo per i fan”, qualcosa che ha innegabilmente raggiunto con i colpi di scena multiversali di Bayonetta 3.