Hellena Taylor rivela che l’offerta di paga “insulta” le ha fatto lasciare il ruolo in Bayonetta 3, chiede ai fan di boicottare

Hellena Taylor, la doppiatrice di lunga data dell’Umbra Witch preferita da tutti, ha annunciato in una serie di video fatti da sé perché non è stata rifusa come protagonista in Bayonetta 3. Secondo il video iniziale pubblicato sull’account Twitter di Taylor, il più alto l’importo che le è stato offerto era un importo forfettario di $ 4.000 per restituire e dare voce al personaggio principale in Bayonetta 3. Una cifra esigua considerando la quantità di tempo e lavoro necessari per affinare il suo talento nel corso della sua carriera.

Dopo le osservazioni di apertura del primo video, ha poi rivolto un appello ai fan del franchise di Bayonetta affinché boicottassero Bayonetta 3 donando in beneficenza invece di spendere soldi per il gioco. Hellena Taylor afferma inoltre di aver deciso di lasciare il franchise come forma di solidarietà con le persone di tutto il mondo che non vengono pagate adeguatamente per i loro talenti. A causa del basso importo che le è stato offerto, ha anche rivelato che ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale a causa della spaventosa possibilità di dover dormire per strada.

Nel suo video finale, approfondisce ulteriormente gli eventi accaduti prima dell’eventuale litigio. Rivela che inizialmente le è stato chiesto di fare di nuovo un’audizione dallo studio, cosa che prevedibilmente ha superato a pieni voti. Fu allora che le fu inviata un’offerta offensivamente bassa per i suoi standard.

Successivamente, Taylor ha deciso di scrivere al designer di Bayonetta, Hideki Kamiya, per chiedergli direttamente l’importo offerto. Continua rivelando che Kamiya ha risposto alla sua lettera elogiando ciò che la doppiatrice ha fatto finora per il franchise. Tuttavia, è stato dopo questa corrispondenza che le è stata presentata la tariffa finale di $ 4.000. Dopo i suoi video, Kamiya ha anche utilizzato Twitter per affermare semplicemente: “Triste e deplorevole per l’atteggiamento della menzogna. Questo è tutto ciò che posso dire ora.

Una volta che ha rifiutato l’offerta, PlatinumGames ha annunciato che era a causa del fitto programma di Hellena Taylor che la riunione non ha funzionato, cosa che Taylor nega direttamente.