Hearthstone rivisita il miglior cattivo di Warcraft e aggiunge una nuova classe di eroi

La storia di Arthas Menethil e del suo viaggio per diventare il temuto Re dei Lich è stata raccontata ancora e ancora nei miti di Warcraft, ma il prossimo Heartstone l’espansione porta le cose ancora oltre. Marcia del Re dei Lich è un’espansione in arrivo che include 145 nuove carte, un nuovo tipo di servitore, una nuova parola chiave e una nuova classe: il Cavaliere della Morte. Verrà lanciato il 6 dicembre.

Marcia del Re dei LichLa storia di ‘ è incentrata sugli Elfi del Sangue – che furono decimati dal Flagello durante l’ascesa di Arthas – che combattono contro il Flagello. C’è anche un incantesimo leggendario neutrale, il Pozzo del Sole, per aiutare a combattere l’avanzata dei non morti. Su alcune carte apparirà anche una nuova parola chiave, Manathirst. Le carte Manathirst hanno poteri aggiuntivi che si attivano quando i giocatori hanno abbastanza cristalli di mana accumulati senza consumare il mana, il che può rendere i mazzi Blood Elf particolarmente potenti con un’attenta pianificazione.

Combattere gli eserciti di non morti e la nuova classe non sarà facile per i nostri elfi; I Cavalieri della Morte hanno un nuovissimo sistema di rune per potenziare i loro mazzi con le abilità Sangue, Gelo e Unholy. I Cavalieri della Morte si sinergizzano anche con nuovi servitori non morti, che includono sia una serie di nuove creature che tonnellate di vecchi servitori di espansioni passate. La meccanica Reborn, originariamente introdotta nell’espansione 2019 Salvatori di Uldumora è sempreverde e apparirà in Marcia del Re dei Lich.

HeartstoneLa prima nuova classe è stata la Demon Hunter nel 2020 Ceneri di Outland espansione. Proprio come il Demon Hunter, i giocatori potranno sbloccare il Death Knight e un mazzo iniziale giocando attraverso una breve campagna. Per creare l’atmosfera, il 1° novembre Blizzard realizzerà anche carte dal Cavalieri del Trono di Ghiaccio espansione temporaneamente gratuita per tutti i giocatori e aggiungerli nuovamente alla rotazione Standard.