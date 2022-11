Hanako-kun legato ai servizi igienici Stagione 2: Tutto ciò che sappiamo

Lerche Studio ha già prodotto ottimi anime come ‘Dato‘ e ‘Kanata no Astra.’ ‘Jibaku Shounen Hanako-kun,’ il nuovo adattamento anime dello studio, è un altro spettacolo epico con un’animazione impeccabile, una trama allettante e alcuni simpatici personaggi memorabili. Inizia come una commedia anime con una configurazione limitata a una scuola superiore. Intesse lentamente una trama che collega tutti questi misteri tra loro e le vite dei personaggi principali, ruotando attorno alle sette meraviglie dell’Accademia di Kamome.

Con il progredire della stagione e l’approfondimento dei misteri alla base di questa scuola, subisce alcuni importanti cambiamenti tonali e si trasforma sottilmente in un anime horror. Finora, è stato chiaramente all’altezza del suo vero potenziale e speriamo che la seconda stagione sia ancora migliore. In questo senso, ora che la sua prima stagione si è conclusa, ecco tutto ciò che devi sapere sulla sua seconda stagione.

Data di rilascio della seconda stagione di Hanako-kun legato ai servizi igienici: quando sarà presentato in anteprima?

La prima stagione di “Hanako-kun legato ai servizi igienici” è stata presentata per la prima volta il 10 gennaio 2020 e si è conclusa il 27 marzo 2020, con un totale di 12 episodi. La prima stagione si conclude con Hanako, Nene e Kou che esplorano ancora le altre sconosciute Sette Meraviglie dell’Accademia di Kamome, ma l’arco narrativo di Hell of Mirrors è giunto alla sua conclusione.

Finora, la maggior parte degli spettatori ha apprezzato la prima stagione dell’anime e molti fan sperano già in una seconda stagione. Molti fan degli anime lo considerano uno dei migliori spettacoli di anime della stagione. Dato quanto è diventato popolare in così poco tempo, è molto probabile che venga rinnovato presto. L’anime è un adattamento estremamente fedele del manga originale, che conta un totale di 12 volumi pubblicati. La prima stagione copre quasi 7 volumi, lasciando abbastanza contenuti per un’intera nuova stagione.

Dal momento che il manga è ancora in fase di pubblicazione, potrebbe avere abbastanza contenuti per la stagione 3 entro la fine del 2021. Sfortunatamente, non sono stati ancora fatti annunci ufficiali sulla sua uscita. Tuttavia, poiché gli studi in genere rinnovano la maggior parte degli anime dopo un anno, prevediamo che “Hanako-kun legato ai servizi igienici Stagione 2” verrà rilasciato a gennaio 2021. Non appena riceveremo informazioni confermate, le pubblicheremo in questa sezione. Nel frattempo puoi guardare altri anime fantasy.

Doppiaggio inglese Hanako-kun legato ai servizi igienici

Funimation ha il doppiaggio inglese di “Hanako-kun legato ai servizi igienici”. È disponibile anche su Wakanim e Hulu, con audio originale giapponese e sottotitoli in inglese. L’anime è disponibile anche su Amazon Prime Video nella sua lingua originale giapponese ma senza sottotitoli.

Trailer della seconda stagione di Toilet-Bound Hanako-kun

Trama della seconda stagione di Toilet-Bound Hanako-kun

Per avvicinarci correttamente alla trama di una potenziale seconda stagione, dobbiamo prima rivedere l’intera trama. Come affermato in precedenza, la prima stagione dello show ha adattato meno della metà della narrativa del manga, quindi dobbiamo analizzare l’intera trama per farti sapere cosa aspettarti. Allora, cosa succede esattamente nella storia?

Si conoscono sette misteri della scuola Liceo Kamome – apparizioni soprannaturali su cui studenti e insegnanti raccontano storie. Uno di questi è lo spirito del gabinetto Hanako-san, che dovrebbe esaudire i desideri ma lo fa a un costo elevato. Nene Yashiro va in bagno nell’ala della vecchia scuola in preda alla disperazione perché la sua cotta la ignora.

A differenza delle leggende, il fantasma si rivela essere un ragazzo lussurioso e sfacciato. All’inizio, le dà solo consigli banali prima che Yashiro si approfitti dei suoi utensili magici. Con questo attira la maledizione di una sirena, al cui seguito ora dovrebbe essere sotto forma di pesce. Tuttavia, Hanako sconfigge la sirena usando abilità precedentemente sconosciute.

Compensare, Yashiro ora deve servirlo. Quindi sta al suo fianco come uno dei sette misteri della scuola, vegliando sugli altri spiriti. Mentre Hanako può trasportare solo gli altri spiriti nell’aldilà, Yashiro, come umano, può cambiare le voci sugli spiriti e quindi il loro comportamento.

Poco dopo, i due si uniscono K Minamoto, un giovane esorcista che dovrebbe cacciare Hanako. Minamoto crede di essere un fantasma malvagio perché è il fantasma di un assassino e ha ancora con sé il coltello insanguinato e lo usa come arma in battaglia. Hanako, d’altra parte, è stato accusato di penitenza per il suo atto di controllare gli spiriti degli altri.

In tal modo, Hanako è supportata dagli altri misteri della scuola, che, tuttavia, continuano a perdere il controllo. A seguito di diversi incidenti a scuola, viene rivelato che il fratello gemello di Hanako Tsukasa – lo stesso ucciso da Hanako, ancora noto come Amane – è dietro questi. Tsubasa è sadico e brutale, e invece dell’armonia scolastica, vuole semplicemente che tutti possano fare quello che vogliono.

Esaudisce i desideri dei fantasmi ma li trasforma in esseri malvagi e pericolosi. È aiutato da due studenti: Sakura Nanamine e Natsuhiko Hyga, entrambi membri del club radiofonico della scuola, attraverso il cui programma possono influenzare le voci della scuola sui fantasmi. K fa amicizia con lo spirito del suo ex compagno di classe solitario Ssuke Mitsuba mentre tenta di condurlo pacificamente nell’aldilà.

Ma Tsukasa interviene e Ssuke prima si trasforma in uno spirito malvagio e poi, con l’aiuto di Tsukasa, assume il ruolo del Mistero n. 3. Da quel momento in poi, segue il gruppo attorno a Tsukasa, nonostante il suo desiderio di tornare alla forma umana e finalmente fare amicizia.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!