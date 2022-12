Halo Infinite ottiene un enorme aggiornamento che rende gratuiti tutti gli Armor Core, aggiunge un browser di gioco personalizzato e altro ancora

Halo Infinite è rimasto tranquillo negli ultimi mesi, con i fan che aspettano pazientemente il significativo aggiornamento di dicembre. Sebbene i giocatori sperassero che il nuovo aggiornamento avrebbe rivitalizzato il gioco, molti non si aspettavano quanto fosse inclusa la patch di dicembre. L’aggiornamento include un browser di gioco personalizzato, rende accessibili tutti gli Armor Core, migliora il bilanciamento di mouse e tastiera e introduce una nuovissima mappa basata sull’iconica mappa The Pit nei precedenti giochi di Halo.

La nuova mappa The Pit è denominata Empyrean e sarà disponibile a rotazione nel matchmaking multiplayer, così come nelle modalità di gioco che si trovano nel nuovo browser di giochi personalizzati. Il nuovo browser di giochi personalizzati consente ai giocatori di unirsi a mappe e modalità di gioco create con i nuovi strumenti Forge. I giocatori possono utilizzare Forge per creare contenuti personalizzabili in Halo Infinite, incluse mappe personalizzabili e modalità di gioco. In precedenza, i giocatori erano limitati solo al matchmaking online con mappe e modalità offerte da 343 Industries. Con l’aggiornamento di dicembre, i giocatori possono provare le partite online con altri contenuti creati dagli utenti.

Nello spirito delle festività natalizie mentre concludiamo l’anno, il nostro ultimo aggiornamento di Halo Infinite contiene alcuni regali per Yule! ❄️ Browser di gioco personalizzato ❄️ Empyrean ❄️ Tutti i nuclei di armatura e i rivestimenti per cadetti gratuiti ❄️ Miglioramenti della qualità della vitahttps://t.co/TGcP8dFql7 pic.twitter.com/0H91IP9WE6 — Halo (@Halo) 6 dicembre 2022

L’aggiornamento di dicembre rende anche diversi cosmetici gratuiti, inclusi i cinque nuclei di armatura e i dieci rivestimenti per armature cadetti per i nuclei. In precedenza, questi nuclei e rivestimenti per armature erano disponibili solo come parte dei Premium Battle Pass e dovevano essere acquistati con denaro reale. La patch corregge anche diversi famigerati bug che affliggono il gioco e apporta diversi miglioramenti alla qualità della vita. Un miglioramento include la riduzione della probabilità per i giocatori di riscontrare un problema di desincronizzazione durante il gioco multiplayer online. Un indicatore del reticolo rosso è incluso nel gioco per PC, mentre la mira, la camminata e la rotella di scorrimento hanno ricevuto miglioramenti su mouse e tastiera.

343 Industries ha rilasciato tutti i dettagli per l’aggiornamento di dicembre per Halo Infinite sulla pagina di supporto di Halo Waypoint e l’aggiornamento è disponibile per il download in questo momento.