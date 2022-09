Halo Infinite cooperativa a schermo diviso annullata

Il modo migliore per giocare ad Halo è sempre stato in cooperativa. Giocare alle campagne di Halo con gli amici, online o seduti accanto a loro sul divano, è stato il modo definitivo per vivere la leggendaria serie, ed è stato un punto fermo sin dall’originale Halo: combattimento evoluto nel 2001.

Halo 5: Guardiani tuttavia, ha abbandonato la modalità cooperativa a schermo diviso quando è stata rilasciata nel 2015, e sembra una decisione di cui 343 Industries si è pentita: la società ha promesso apertamente di non farlo mai più, in effetti. Eppure ora, lo studio sta cancellando il previsto aggiornamento cooperativo a schermo diviso per il 2021 Alone Infinito, anche se la modalità cooperativa online sarà ancora rilasciata a novembre, 343 ha offerto una data di rilascio dell’8 novembre per il suo aggiornamento invernale, che includerà la cooperativa. Lo studio ha annunciato la notizia in un video pubblicato giovedì.

“Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non inviare la campagna cooperativa a schermo diviso e prendere le risorse che avremmo utilizzato per [split-screen co-op] e segui questa lista e tutte queste altre cose,” Alone Infinito ha detto il capo creativo Joseph Staten, riferendosi all’elenco incorporato di seguito.

Nel 2017, Bonnie Ross, capo dello studio 343 Industries, ha chiamato Halo 5: Guardiani una “dolorosa esperienza di apprendimento” e ha promesso che tutti i giochi in prima persona dello studio, andando avanti, avrebbero incluso la funzione. Il direttore della community Brian Jarrad ha ribadito questa promessa in un post sul blog dell’E3 2019 su Xbox Wire.

In quel post, 343 Industries ha dettagliato Alone InfinitoIl motore Slipspace, che è stato creato appositamente per supportare il futuro del franchise di Halo, e una parte importante di questo è stata “il tanto atteso ritorno del supporto per lo schermo diviso”.

È assolutamente un peccato vedere la modalità cooperativa a schermo diviso messa da parte di nuovo, ma è chiaro che 343 Industries ha avuto dei problemi a far funzionare la modalità cooperativa. Halo Infinito — un gioco enorme e tentacolare. Alone InfinitoLa campagna cooperativa è stata ritardata più volte, insieme all’amata modalità Forge del gioco. La buona notizia è che la modalità cooperativa online arriverà tra novembre e marzo, dopo il precedente periodo beta di agosto, e anche Forge dovrebbe ottenere il proprio periodo di test a novembre.

Aggiornare: Questa storia è stata aggiornata per chiarire che 343 Industries ha dichiarato che rilascerà la campagna cooperativa l’8 novembre come parte di Alone InfinitoL’aggiornamento invernale.