Halo Infinite campagna co-op, il replay della missione viene finalmente lanciato in una nuova build di prova

Alone InfinitoLe funzionalità di co-op della campagna e di replay delle missioni sono disponibili per il test di venerdì, ha annunciato lo sviluppatore 343 Industries. Il periodo di prova andrà dal 15 luglio al 1 agosto.

La cooperativa della campagna è stata ripetutamente ritardata da quando – e ben prima – Alone Infinitoil lancio lo scorso anno. Senza la modalità altamente desiderata, Alone Infinito i giocatori non sono stati in grado di giocare la campagna con gli amici, come hanno fatto in tutti gli altri titoli di Halo; invece, è stato un gioco per giocatore singolo al di fuori delle partite multiplayer competitive. Questo cambia venerdì con il Alone Infinito test della campagna, ma ci sono alcuni avvertimenti. Perché questo è il volo di prova per Alone Infinitoco-op della campagna, i giocatori non saranno in grado di accedere ai loro salvataggi esistenti e i progressi fatti lì non verranno trasferiti alla versione retail.

Il volo #HaloInfinite Campaign Network Co-Op è in diretta! Con anche Mission Replay, assicurati di fare squadra con i tuoi amici in questa build ad accesso anticipato e affrontare insieme i banditi. Ci vediamo su Zeta Halo! pic.twitter.com/LUHioLer4d — Halo (@Halo) 15 luglio 2022

Per accedere alla beta, i giocatori devono scaricare una nuova build di prova tramite il programma Xbox Insider.

Anche il replay delle missioni verrà lanciato venerdì con la co-op della campagna, che finalmente consente ai giocatori di ripetere le missioni. Alone Infinito non disponeva di questa funzionalità al momento del lancio. 343 Industries prevede che la campagna cooperativa verrà lanciata ufficialmente entro la fine dell’anno. Non si sa ancora quando Alone InfinitoVerrà rilasciato il level editor di Forge.