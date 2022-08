Halo Infinite aggiunge doppi classificati e nuova personalizzazione della visiera nel prossimo aggiornamento

Il prossimo grande aggiornamento di Halo Infinite migliorerà la personalizzazione della visiera e reintrodurrà la playlist dei doppi preferita dai fan presente nei precedenti giochi di Halo, 343 Industries ha annunciato venerdì tramite Halo Waypoint. L’aggiornamento, soprannominato August Drop Pod, arriverà nel gioco la prossima settimana, il 9 agosto.

L’aggiornamento consentirà ai giocatori di equipaggiare qualsiasi visiera che hanno acquisito su qualsiasi elmo, indipendentemente dal nucleo dell’armatura in uso. I caschi Mark VII saranno anche un po’ più personalizzabili, poiché potrai utilizzare alcuni accessori Mark VII su tutti i caschi Mark VII.

Inoltre, l’aggiornamento aggiungerà finalmente al gioco le playlist dei doppi molto richieste, con varianti classificate e non classificate in arrivo la prossima settimana. Lo sviluppatore ha consigliato che avrebbe tenuto sotto controllo la “salute” della nuova playlist classificata dopo il suo lancio e ha inoltre anticipato che in futuro potrebbero essere aggiunte playlist più classificate, a seconda delle prestazioni di quelle esistenti.

Per coloro che desiderano eliminare alcune sfide, l’aggiornamento includerà anche un netto miglioramento della qualità della vita: essere in grado di vedere le sfide nel gioco. Se metti in pausa il gioco, ora potrai vedere le tue sfide attive durante il gioco. 343 ha anche consigliato che l’aggiornamento avrebbe gettato le basi per l’aggiunta di una funzionalità di “selezione della regione”, ma ha anche ribadito che questa funzionalità non è ancora pronta per essere implementata.

Nei nove mesi dal lancio del multiplayer di Halo Infinite, il gioco ha visto molti aggiornamenti, inclusa l’aggiunta della playlist semi-battle royale Last Spartan Standing. La campagna ha anche visto la sua giusta dose di miglioramenti, con un recente test di rete che ha consentito ai giocatori di provare la campagna cooperativa del gioco e la funzione di ripetizione della missione.