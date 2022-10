Gundam Evolution è un’alternativa divertente e gratuita a Gundam a Overwatch

Sono combattuto sul fatto che dovrei consigliare Evoluzione di Gundam alla gente. I miei sentimenti possono essere praticamente riassunti con un vintage Futurama Fritto meme: Non so se Evoluzione di Gundam è un buon gioco, o se mi piace troppo Gundam per vedere i suoi difetti.

Ciò che rende la mia confusione più difficile da scrollarsi di dosso è questo altre persone anche loro si stanno godendo il gioco. Persone a cui potrebbe non interessare nemmeno Gundam! Alcuni di loro stanno addirittura dicendo che lo è meglio di Overwatch 2, un altro sparatutto di grandi nomi che uscirà la prossima settimana. Alcuni di questi potrebbero essere semplicemente amarezza per il fatto che Overwatch 2 non è solo un sequel, ma un sostituto all’ingrosso dell’originale Sorvegliare.

Se la decisione di Blizzard ti ha lasciato alla ricerca di un nuovo sparatutto eroe, allora lasciami provare a rispondere alle tue domande su Evoluzione di Gundam. Non perché io ne sappia molto Sorvegliarema perché so fin troppo su Gundam.

È divertente! (E libero!)

Potrei non essere in grado di dire se è “meglio” di Overwatch 2ma posso sicuramente segnalarlo Evoluzione di Gundam è un buon momento. Nonostante siano giganteschi robot di metallo, questi Gundam combattono e muoiono velocemente. Probabilmente rinascerai frequentemente mentre cerchi di catturare o difendere punti o di far esplodere e disarmare bombe, quindi non ti mancherà mai l’azione. Non ci sono classi di personaggi rigorose qui, con anche il più favorevole dei mobile suit che offre una potenza di fuoco sufficiente per rendere la maggior parte degli 1v1 una prova di abilità uniforme. Soprattutto, è gratuito e ampiamente disponibile su PC e console, quindi puoi provarlo facilmente.

Le microtransazioni sono pessime

Evoluzione di Gundam può essere gratuito, ma è anche carico di microtransazioni. Ci sono bottini, cinque personaggi che puoi pagare per sbloccare, un abbonamento stagionale ed edizioni deluxe che includono valuta premium che devi utilizzare in 120 giorni o scade! Puoi macinarlo nel livello gratuito e guadagnare abbastanza valuta non premium per sbloccare un Gundam se ci dedichi abbastanza tempo, ma avrai un profilo dall’aspetto molto noioso per molto tempo. Almeno non sta bloccando nuovi personaggi dietro un passaggio di battaglia come Overwatch 2.

È più simile a Overwatch 1 che a Overwatch 2

Evoluzione di Gundam ha squadre di sei giocatori, proprio come Sorvegliare — Overwatch 2 sta passando a squadre di cinque persone. A differenza di Overwatch 2, Gundam Evolution ha attacchi di stordimento. Solo cinque dei 17 mobile suit sono bloccati all’inizio del gioco, a differenza degli eroi in Overwatch 2. Ci sono più somiglianze? Molto probabilmente, ma questa è la portata della mia conoscenza di Overwatch.

No, non puoi giocare come Deathscythe

Evoluzione di Gundam manca non solo un XXXG-01D Gundam Deathscythe giocabile, ma in realtà manca qualsiasi riferimento all’unica serie di Gundam che molti fan americani abbiano mai visto. Una grande svista o un acquisto da $ 20 su tutta la linea? Chi puo ‘dirlo?

Deathscythe e tutti i suoi amici da Ala Gundam non ci sono Evoluzione di Gundam (ancora) Immagine: alba

I Gundam giocabili includono alcuni tagli profondi

Evoluzione di Gundam presenta un totale di 17 mobile suit giocabili al momento (tutti questi robot sono considerati mobile suit, ma tecnicamente solo alcuni di loro sono veramente Gundam). Ciò include molti popolari mobile suit della serie originale, inclusi Zaku, Guntank e l’originale RX-78-2 Gundam, oltre a completi moderni come l’Unicorn Gundam e il Gundam Barbatos di Orfani Sangue di Ferro.

Più sorprendenti sono i semi che riempiono il roster dei primi Zeta e ZZ Gundam, come i trasformanti Methuss e Asshimar. Un altro personaggio giocabile appare solo in un manga e videogioco Gundam. Soprattutto, il gioco ha due semi dal relativamente oscuro Trasforma un Gundamandato in onda in Giappone all’inizio del millennio ma è arrivato in America solo tramite DVD nel 2015. Questo è importante perché questo Gundam ha i baffi e puoi giocarci ed è buono.

Il Turn A Gundam è l’unico Gundam con i baffi. Immagine: Bandai Namco

I personaggi giocabili non sono sempre accurati per lo schermo

I fan di Gundam dovrebbero essere preparati per le imprecisioni canoniche fin dall’inizio, e il gioco dice tanto sulle schermate informative del personaggio. Evoluzione di Gundam non è interessato a una stretta aderenza al materiale originale, e francamente è un gioco migliore per questo. Certo, la stella del mattino stranamente chiamata “Gundam Hammer” è lontana dall’arma più iconica dell’RX-78-2, ma qui rappresenta un’abilità secondaria adatta. Ad altre unità vengono fornite armi e abilità che non avevano mai avuto prima per renderle combattenti più equilibrati.

Non devi sapere nulla di Gundam per divertirti Evoluzione di Gundam



Non c’è storia dentro Evoluzione di Gundam. A differenza di Overwatch, che ha un’unica impostazione da cui provengono tutti i personaggi, Evoluzione di Gundam è più simile a Super Smash Bros. o Multicontro, dove un gruppo di personaggi di serie o linee temporali completamente diverse si scontrano senza una buona ragione. La cosa più importante è decidere quale personaggio sarà la tua prima build di Gunpla.

Evoluzione di Gundam è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.