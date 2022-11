Guilty Gear Strive Sin Kiske data di rilascio, conto alla rovescia e note sulla patch GG 1.23

La data di rilascio e il conto alla rovescia del tempo di manutenzione per l’uscita del nuovo personaggio Sin Kiske in Guilty Gear Strive sono stati rivelati e sono state condivise anche le note sulla patch per l’aggiornamento GG versione 1.23.

Sin Kiske è stato annunciato che si unirà alla mischia il 21 novembre durante uno speciale annuncio in live streaming. Questo nuovo personaggio è il figlio di Ky Kiske e Dizzy, ed è anche un Gear di un quarto che è stato affidato a Sol da bambino a causa del suo incredibile tasso di crescita.

Il roster si espande in appena un paio di giorni e i dettagli esatti sono stati rivelati.

Guilty Gear -Strive- Trailer di lancio ufficiale BridTV 2289 Guilty Gear -Strive- Trailer di lancio ufficiale https://i.ytimg.com/vi/SH6YONVcl7k/hqdefault.jpg 795510 795510 centro 13872

Quando esce Sin Kiske in Guilty Gear Strive?

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando uscirà il nuovo personaggio di Guilty Gear Strive, Sin Kiske, è l’01:00 PT, le 04:00 ET e le 09:00 GMT del 24 novembre.

Tutte le ore di cui sopra sono state confermate dall’account Twitter ufficiale del gioco. La manutenzione inizierà alle 23:00 PT del 23 novembre, alle 02:00 ET e alle 07:00 GMT del 24 novembre.

Queste date e orari si applicano tutti a PS4, PS5 e Steam. Tuttavia, come notato dall’account Twitter ufficiale del gioco, la manutenzione è soggetta a modifiche, quindi potrebbe verificarsi un ritardo.

Arc System Works ha rilasciato un trailer che mostra filmati di gioco del nuovo combattente. La panoramica dei personaggi del gioco li elenca anche come Rush a 4 stelle.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Avviso: le versioni PS5/PS4/Steam di Guilty Gear -Strive- saranno sottoposte a manutenzione per aggiungere il nuovo personaggio giocabile e correggere i bug. ▼Ora e data di manutenzione23 novembre 23:00 ~ 24 01:00 (PST)24 novembre 08:00 ~ 10:00 (CET)*Il tempo di manutenzione è soggetto a modifiche.#GGST pic.twitter.com/CHZqAMPSzR — UFFICIALE DI GUILTY GEAR (@GUILTYGEAR_PR) 22 novembre 2022

Visualizza tweet

Note sulla patch GG 1.23

Di seguito sono riportate le note ufficiali sulla patch per l’aggiornamento Guilty Gear Strive versione 1.23:

Generale / Modalità di gioco

・Aggiunto Sin Kiske come personaggio giocabile.*Il personaggio sarà disponibile dopo aver acquistato gli oggetti DLC “GGST Season Pass 2” o “Sin Kiske”, entrambi in uscita il 24 novembre.

・Aggiunto il tema di Sin Kiske, “The Hourglass”. *Sin Kiske deve essere selezionabile per utilizzare la musica di sottofondo.

・Aggiunti oggetti avatar per Sin Kiske.*I nuovi oggetti avatar possono essere ottenuti tramite “pesca”.

・Aggiunta la seguente musica di sottofondo alla modalità Galleria:”Ride on Time” (tema di Sin da Guilty Gear: Overture)”Comunicazione” (tema Sin VS Ky da Guilty Gear: Overture)”Just do it” (tema di Sin da Guilty Gear Xrd) I nuovi BGM saranno disponibili in ogni modalità dopo averli ottenuti tramite “pesca”.

・Risolto un bug nella versione Steam che causava un errore quando si selezionava la modalità “Rete” mentre non si era connessi alla rete.

・Risolto un bug nella versione Steam che a volte causava errori quando più dispositivi di input erano collegati contemporaneamente.

・Risolto un bug nella versione Steam per cui in determinate condizioni alcune lettere non potevano essere inserite tramite tastiera.

Partita del giocatore

・Risolto un bug nella versione Steam per cui le impostazioni dei pulsanti modificate non venivano applicate per determinate funzioni nel menu mentre si assisteva a una partita.

・Risolto un bug nella versione Steam in cui una partita poteva essere continuata dopo una disconnessione quando la connessione veniva persa a causa di una procedura specifica.

Replay Teatro

・Risolto un bug nella versione Steam che causava errori quando si selezionava Visualizza elenco di replay o Opzioni di ricerca nel Replay Theater mentre non si era connessi alla rete.

Modalità figura digitale

・Aggiunti oggetti relativi a Bridget. I nuovi oggetti digitali saranno disponibili dopo averli ottenuti tramite “pesca”.

Battaglia

Chipp Zanuff:・Risolto un bug con Gamma Blade che interrompeva la partita quando colpiva durante la sequenza Wall Break.

Altro

・Risolti bug minori.・Risolti errori tipografici in parte del testo.

Mostra tutto

In altre notizie, come far evolvere Nacli e Naclstack in Pokemon Scarlet e Violet