Guilty Gear Strive riporta Bridget per la stagione 2

Sforzo dell’equipaggiamento colpevoleLa seconda stagione dei personaggi è iniziata lunedì con l’uscita di Bridget, la combattente yo-yo che indossa l’abito che per la prima volta si è unita alla serie con il film del 2002 Ingranaggio colpevole X2. Sono previsti altri tre personaggi Sforzo dell’equipaggiamento colpevoleIl pass della stagione 2, che durerà fino al 2023.

Per i giocatori che cercano di entrare in Guilty Gear, lo sviluppatore Arc System Works descrive Bridget come uno “stile di carattere standard facile da imparare” con solidi attacchi a lungo raggio e… un orsacchiotto. Bridget è disponibile come parte del pass stagionale da $ 24,99 e individualmente per $ 6,99. Lo sviluppatore ha anche rilasciato un video della guida introduttiva per Bridget, che non era giocabile nei recenti giochi di Guilty Gear Xrd.

L’arrivo di Bridget Sforzo dell’equipaggiamento colpevole è importante non solo per il lancio di una seconda stagione di DLC, ma conferma anche che il personaggio è una donna trans. La tradizione e la storia di Bridget sono complicate e nelle voci precedenti della serie Guilty Gear, la sua sessualità e la mancanza di chiarezza sulla sua identità di genere sono state talvolta interpretate per effetti drammatici o scopi comici. Ma in SforzarsiBridget si rivela definitivamente transgender, come si vede in questo filmato caratterizzato da un’interazione tra Bridget, Ky Kiske e il relativo nuovo arrivato Goldlewis Dickinson.

è ufficiale! Bridget è transgender! non puoi capire quanto ho urlato forte, non è intenzionalmente vago, è forte e chiaro e di tutte le persone per mostrarle che è GOLDLEWIS pic.twitter.com/7kIAOArToH — moeblob (apoc) (@Marcanthony737) 8 agosto 2022

I precedenti giochi di Guilty Gear identificavano Bridget come maschio e altri personaggi si riferivano a Bridget con pronomi sia maschili che femminili. Secondo la sua storia ufficiale (che si riferisce a lei in termini neutri rispetto al genere), Bridget aveva un fratello gemello e, secondo una superstizione locale, i gemelli dello stesso sesso sono di cattivo auspicio. I ricchi genitori di Bridget l’hanno così cresciuta come una ragazza per proteggerla dai danni, ma in seguito si è lanciata come cacciatrice di taglie per trovare il successo – dimostrando così falsa la superstizione – e “comportarsi”.[e] like a man” combattendo contro il roster di Guilty Gear.

Bridget ha generato una legione di fan, in particolare cosplayer, che si sono innamorati del personaggio negli ultimi 20 anni, nonostante le battute occasionali e stanche sulla sua sessualità e identità di genere. Quegli stessi tropi hanno reso incerto il suo ritorno nel franchise di Guilty Gear, ma sembra che Arc System Works stia abbracciando pienamente la sua identità trans – non più come foraggio per i tropi della narrazione, ma come parte di un elenco sempre diversificato per Sforzo dell’equipaggiamento colpevole.