Guilty Gear Strive riporta Bridget per la stagione 2, supera 1 milione di unità spedite

Guilty Gear Strive è uno dei migliori giochi ispirati agli anime in circolazione, con tutti i tipi di personaggi stravaganti e attacchi nel suo elenco. Una di quelle non si vede da molto, molto tempo, ma ora è tornata.

Bridget è apparsa per la prima volta in Guilty Gear XX nel 2002. Al momento della stesura di questo articolo, è giocabile in Guilty Gear Strive come primo personaggio DLC della stagione 2. Combatte ancora con uno yo-yo e il suo orsacchiotto Roger, ma lei la storia è abbastanza diversa questa volta. Implica il passaggio all’essere una donna, con altri personaggi che la supportano lungo la strada. Ovviamente, come puoi vedere nel nuovo trailer del personaggio giocabile n. 1, i combattimenti ad alto numero di ottani in stile anime del gioco rimangono invariati.

Il debutto di Bridget arriva sulla scia di altre grandi novità su Guilty Gear. Strive ha “superato il milione di unità vendute in tutto il mondo”, il primo per la serie. Lo sviluppatore Arc System Works ha dato la notizia su Twitter, ringraziando i fan e includendo un altro pezzo di Bridget art. Guilty Gear Strive è iniziato alla grande quando è stato lanciato l’anno scorso e da allora ha mantenuto questo slancio. Lo studio al momento non ha in programma di portare il gioco su Xbox, ma potremmo vedere quei numeri andare ancora più in alto se ciò dovesse cambiare in futuro.